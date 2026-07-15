Adidas opera actualmente 70 tiendas en Perú y evalúa nuevas oportunidades de expansión en Lima y provincias. (Foto: GEC)
Adidas opera actualmente 70 tiendas en Perú y evalúa nuevas oportunidades de expansión en Lima y provincias. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Los cambios en los hábitos de consumo están llevando a Adidas a ajustar las prioridades de su negocio en Perú. La compañía alemana sostiene que los clientes ya no buscan únicamente productos para la práctica deportiva, sino artículos que también puedan incorporar a su vida cotidiana, una tendencia que impulsa su apuesta por nuevas categorías, una mayor integración entre tiendas físicas y comercio electrónico, y la expansión de su presencia en el país.

TE PUEDE INTERESAR

La transformación de Reebok: cómo logró fusionar lo deportivo con la nostalgia urbana
Nike: de la maletera de un auto a ser la marca deportiva que conquistó el mundo
La japonesa Asics no solo se expande en Lima: pone la mirada en el norte de Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.