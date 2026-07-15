Como parte de esa estrategia, Adidas confirmó que actualmente opera 70 tiendas a nivel nacional y evalúa nuevas oportunidades de crecimiento tanto en Lima como en provincias, aunque no precisó el número de aperturas o el cronograma previsto.

"Actualmente, adidas opera 70 tiendas a nivel nacional. Como parte de nuestra estrategia de crecimiento, continuamos evaluando oportunidades de expansión en aquellas zonas donde identificamos una mayor demanda, tanto en Lima como en otras ciudades del país“, señaló Federico Borsani, general manager de adidas Perú, a Gestión.

Un consumidor con nuevas prioridades

Para la compañía, el mercado deportivo ha evolucionado hacia un consumidor más informado y exigente, que prioriza productos capaces de combinar desempeño, diseño y versatilidad.

"Los consumidores peruanos buscan cada vez más productos que combinen funcionalidad, innovación, estilo e identidad. Hoy vemos una convergencia entre el deporte y la moda: las personas encuentran inspiración en ambos mundos y buscan productos que les permitan transitar naturalmente entre la práctica deportiva y su vida cotidiana“, explicó Borsani.

Según el ejecutivo, esa evolución también está modificando la forma en que las personas se relacionan con las marcas deportivas. "El deporte dejó de ser un momento: hoy es parte del estilo de vida“, afirmó.

Para Federico Borsani, general manager de adidas Perú, el cambio en los hábitos de consumo está llevando a adidas a ajustar su estrategia de crecimiento en Perú. (Foto: adidas)

Running y training ganan protagonismo

En ese escenario, adidas identifica oportunidades de crecimiento en categorías que complementan el histórico peso del fútbol dentro de su negocio.

"Vemos importantes oportunidades de crecimiento en categorías deportivas como running, training y fútbol, donde identificamos un gran potencial de desarrollo“, indicó Borsani.

La empresa también continuará impulsando adidas Originals mediante nuevos productos y colaboraciones vinculadas con la moda y la cultura, una línea que, según la compañía, responde a la creciente convergencia entre deporte y estilo de vida.

La apuesta combina tiendas y canal digital

La expansión de la red de tiendas forma parte de esa estrategia, pero no es el único eje. La empresa prevé que el canal digital gane mayor relevancia dentro de su operación y se convierta en uno de los principales impulsores de crecimiento en los próximos años.

"Vemos un importante potencial de crecimiento en este canal y esperamos que continúe siendo uno de los principales motores de crecimiento de adidas en los próximos años“, sostuvo el ejecutivo.

La compañía explicó que continuará fortaleciendo su estrategia omnicanal para responder a consumidores que esperan una experiencia integrada entre los canales físicos y digitales.

Adidas es patrocinador del Mundial 2026 y hace unos días presentó la nueva Trionda, que será la pelota que se utilizará desde las semifinales del torneo. En las fases previas se utilizó otra versión más colorida, aunque la tecnología es la misma. (Fuente: Adidas)

El fútbol mantiene un rol estratégico

Pese al crecimiento de otras categorías, el fútbol continúa siendo uno de los pilares del negocio de adidas. La empresa considera que torneos de alcance global, como el Mundial que se lleva a cabo actualmente en Estados Unidos, México y Canadá, incrementan el interés por productos vinculados con este deporte y fortalecen el vínculo de la marca con los consumidores.

"El fútbol es una categoría estratégica para adidas y cumple un rol fundamental en nuestro portafolio por su legado, alcance y capacidad de conectar emocionalmente con las personas“, señaló Borsani.

Como patrocinador oficial de la FIFA, la compañía desarrolla activaciones alrededor del torneo y destaca su participación mediante el balón oficial del Mundial y el patrocinio de varias de las selecciones participantes.

Con 70 tiendas operativas y nuevas aperturas en evaluación, adidas busca adaptar su crecimiento en Perú a un consumidor que, según la compañía, demanda cada vez más productos capaces de combinar deporte, moda y estilo de vida.