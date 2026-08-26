Michael Jordan. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Cuando Michael Jordan abandonó el básquetbol profesional con apenas 30 años, su salida generó un dolor de cabeza para Nike Inc., fabricante y gran beneficiaria de su icónica línea de zapatillas.

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