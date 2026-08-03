Nike, fabricante y comercializador global de calzado, ropa y artículos deportivos, busca reforzar su expansión en el mercado peruano con la reapertura de su tienda del centro comercial Jockey Plaza, ahora bajo el formato Nike Rise 2.0. ¿De qué trata esta nueva apuesta de la marca?

En detalle, el referido concepto de retail es el más reciente desarrollado por la compañía en el mundo. Con esta inauguración, la empresa afirmó que apuntan a ofrecer una experiencia de compra que combine la comercialización de productos con tecnología, personalización y espacios de interacción para los consumidores.

El establecimiento, ubicado en el primer nivel de la nave central del Jockey Plaza, cuenta con más de 700 metros cuadrados (m2), convirtiéndose en la tienda más grande de Nike en Lima y la primera del país en adoptar este formato . La apertura, en concreto, forma parte de la estrategia de la empresa para acercar la marca a los consumidores mediante un modelo que integra deporte, innovación, diseño y comunidad en un mismo espacio.

Un concepto que marca una evolución

Nike indicó que el nuevo formato representa una evolución respecto a las tiendas tradicionales de la marca. Además de reunir las principales líneas de negocio de Nike —como fútbol, running, training, sportswear y Jordan—, incorpora áreas destinadas a generar una experiencia más interactiva para el cliente.

Entre las nuevas áreas, destaca Nike By You, un espacio donde los consumidores pueden personalizar prendas y calzado con gráficos y accesorios inspirados en elementos de la cultura peruana.

Raquel Calvo, gerente de Nike Direct para la región andina, señaló que la implementación del nuevo formato responde a la estrategia de fortalecer la presencia de la marca en Perú y Sudamérica.

El nuevo establecimiento incorpora el espacio Nike By You, donde los consumidores pueden personalizar calzado y prendas, como parte de una estrategia orientada a ofrecer una experiencia de compra más interactiva. Foto: Nike.

La estrategia de retail de Nike

La referida apertura refleja la estrategia de Nike por formatos de retail que privilegian la experiencia del consumidor frente al modelo tradicional de exhibición y venta de productos. En los últimos años, las principales marcas internacionales de artículos deportivos han incrementado las inversiones en tiendas con mayores espacios, herramientas digitales y servicios de personalización.

Asimismo, el diseño del espacio responde a una tendencia del sector que apunta a convertir las tiendas físicas en puntos de experiencia para los consumidores, complementando el crecimiento de los canales digitales y del comercio electrónico.

Para Nike, el mercado peruano forma parte de su operación en la región andina, donde la empresa viene desarrollando iniciativas para fortalecer su presencia mediante tiendas propias y una oferta orientada a distintos segmentos de consumidores.