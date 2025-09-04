Calzado en una tienda Lululemon de Nueva York. Fotógrafo: Yuki Iwamura/Bloomberg
Calzado en una tienda Lululemon de Nueva York. Fotógrafo: Yuki Iwamura/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Lululemon Athletica Inc. está emprendiendo un gran cambio en su estrategia de marketing al apostar por una lista de atletas para ayudar a sacar a la marca de ropa de yoga de su estancamiento en las ventas y crecer más allá de sus raíces en esa disciplina.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.