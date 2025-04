Estados Unidos impuso una tasa arancelaria recíproca del 46% a los productos vietnamitas el miércoles, como parte de la creciente guerra comercial de Trump con países de todo el mundo.

Nike Inc. y Adidas AG han apostado fuerte por Vietnam durante la última década. Hoy en día, aproximadamente la mitad del calzado de Nike y el 39% del de Adidas se fabrica en el país, según documentos regulatorios.

Vietnam es el mayor proveedor de calzado para ambas compañías, y los artículos fabricados en el país representan más de US$ 20,000 millones de dólares en ingresos anuales combinados.

Los aranceles de Vietnam se suman a la turbulencia comercial que los vendedores de calzado intentan sortear.

Nike refuerza su producción | Vietnam produce ahora la mitad del calzado de la marca.

Nike ya ha dicho que espera que su margen bruto disminuya drásticamente este trimestre, en parte debido a los aranceles estadounidenses sobre productos procedentes de China y México.

“Cambiar las cadenas de suministro no es opción dado que el calzado de alto rendimiento requiere un conjunto de habilidades y fábricas muy específicas”, dijo Poonam Goyal, analista de Bloomberg Intelligence. “No veo cómo los precios al consumidor no vayan a subir”.

Nike y Adidas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Grandes minoristas de moda como Fast Retailing Co., propietaria de Uniqlo, Hennes & Mauritz AB y Gap Inc. consideran a Vietnam como uno de sus mayores proveedores.

El país exportó US$ 44,000 millones el año pasado en productos textiles, siendo Estados Unidos su mayor mercado, según la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam.

Las industrias del calzado y la confección aumentaron su producción en Vietnam durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, a medida que se intensificaba la guerra comercial con China.

Vietnam ofrece bajos costos laborales, una mano de obra cualificada ya experta en la fabricación de calzado y ropa, infraestructura de transporte, y se consideraba que su implicación en los enfrentamientos geopolíticos suponía una amenaza menor. También contaba con acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.