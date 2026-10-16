Álvaro Vargas Llosa, recientemente nombrado embajador de Perú en Estados Unidos (EE.UU.) consideró que nuestro país puede sacar provecho del reciente interés del Gobierno de Donald Trump en América Latina.

El nuevo diplomático remarcó las oportunidades de colaboración futura en el ámbito comercial y de inversiones que buscará concretar como máximo representante del Perú en EE.UU.. También descartó una intromisión o pérdida de soberanía por el Escudo de las Américas.

“Que EE.UU. quiera ganar algo (en Perú), no nos hará ningún daño. Se han dado cuenta que, en administraciones anteriores, ningunearon a América Latina y perdieron una oportunidad para asegurar material de suministro en la transición energética, que hoy va a otros países”, aseguró a RPP.

Minerales críticos y China

En este contexto, recalcó un interés que Gestión ya informó meses atrás. Hay un grupo, de al menos 10 de los llamados minerales críticos, que Perú produce y que EE.UU. busca.

Por esa necesidad, indicó que se “puede sacar provecho también”, sumando mayores inversiones, comercio e incluso apoyo para mejorar la seguridad ciudadana.

“Hoy el intercambio supera los US$ 20 mil millones, pero hay que triplicar esa cantidad (en los próximos años). Debemos aprovechar el pragmatismo de Trump”, declaró.

Dijo también que lo anterior no significa que Perú acepte que EE.UU. desplace a China como primer socio comercial y de inversión extranjera. Vargas Llosa calificó de “fantástico” tener a ambas potencias mirando al país.

Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

“China no es el único país que sostiene a sus empresas en el extranjero con capital y garantías. Eso no pasaba con EE.UU., pero Trump ha decidido hacerlo para competir: respaldarlas con créditos y facilidades para invertir aquí”, sostuvo.

Recordó, en esa línea, el caso del puerto de Chancay. Según Vargas Llosa, cuando los peruanos que idearon el proyecto fueron a buscar capitales, la primera plaza fue EE.UU., pero no hubo suerte.

“Casi 10 años se pasaron buscando socios y, ni tontos ni perezosos, los chinos dijeron que lo empezarían ellos”, explicó.

Soberanía y Escudo de las Américas

El embajador también se pronunció respecto a las críticas sobre la inclusión de Perú en el Escudo de las Américas, coalición militar y política que ha impulsado el presidente Trump.

A criterio de Vargas Llosa, “mucha gente se escandaliza” por esta alianza cuando la cooperación militar con EE.UU. lleva décadas en curso.

“Eso no va en desmedro de la soberanía, es más bien la mejor forma de fortalecerla. Ser un país desarrollado y eliminar grupos mafiosos, internacionales, que erosionan esa soberanía es la forma de recuperarla”, refirió.

Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Aparte, reveló que no descarta profundizar conversaciones con el Gobierno de EE.UU. para llegar al objetivo de que los peruanos puedan ingresar a este país sin necesidad de una visa.

“Será un proceso lento, gradual. Hay que ser pacientes y cuidadosos, pero hay que trabajar en ello. Sería fantástico”, agregó.