Ecoalpaca, marca especializada en productos elaborados con 100% fibra de alpaca, realizó su primera exportación a Estados Unidos. De este modo, la compañía afianza su objetivo de incrementar facturación y llegar a mercados internacionales.

La transacción alude a un envío, específicamente a Virginia, mediante una alianza con Peru Gift Shops por cerca de US$ 6,000. La exportación comprendió 32 artículos de alta gama elaborados con baby alpaca, entre ponchos, capas, chalecos, chalinas, bolsos de fieltro y souvenirs.

Además, la empresa mantiene diálogos con clientes potenciales de Alemania, España, Colombia, México y Ecuador. Asimismo, el portafolio de la firma, adicional a prendas, también incluye accesorios como correas, carteras y monederos, así como artesanías como llaveros, adornos y amigurumis en forma de alpacas, elaborados con fibra de este camélido.

Artículos elaborados con base en fibra de alpaca son muy valorados en los mercados internacionales.

Nuevos mercados para la fibra de alpaca

En los primeros meses de 2026, 22 exportadores peruanos han ingresado por primera vez al mercado internacional de suéteres de alpaca, según datos de Garay Company. Dicha situación muestra el buen desempede la gestión, desde el abastecimiento de fibra y la capacidad de tejido hasta la logística aduanera.

De acuerdo con esa firma investigadora de mercados, los participantes no registraron ingresos por exportación en el mismo periodo de 2025, y su volumen combinado hasta abril asciende a US$ 294,000, informó a Agraria.

La incorporación de 22 nuevos actores en un periodo de trece semanas representa, según Garay, una tasa de activación excepcionalmente alta. Este fenómeno evidencia la creciente accesibilidad de la infraestructura de exportación peruana para operaciones que desean llegar rápidamente a compradores internacionales.