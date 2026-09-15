La oferta de Ecoalpaca comprende accesorios como correas, carteras, monederos, entre otros. (Foto: ADEX)
La oferta de Ecoalpaca comprende accesorios como correas, carteras, monederos, entre otros. (Foto: ADEX)
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Redacción Gestión
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Ecoalpaca, marca especializada en productos elaborados con 100% fibra de alpaca, apuesta por una nueva colección de alta gama, , informó su gerente general, Carlos Guarnizo.

La nueva propuesta incluye sombreros, ponchos, chalinas, chompas y abrigos de baby alpaca, con precios que oscilan desde S/ 180 hasta S/ 900.

“Ya contamos con clientes potenciales. Recibimos un gran interés de Alemania, España, Colombia, México y Ecuador. Esto nos acerca mucho más a la posibilidad de concretar nuestra primera exportación en los próximos meses”, señaló el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Actualmente, Ecoalpaca cuenta con cuatro corners en tiendas de Miraflores y Barranco. A esos formatos, se suma un nuevo punto de venta en el Aeropuerto Internacional Jorge Cháve y un showroom.

El portafolio de la empresa también comprende accesorios como correas, carteras y monederos, así como artesanías como llaveros, adornos y amigurumis en forma de alpacas, elaborados con fibra de este camélido.

Fibra de alpaca en expansión

En los primeros meses de 2026, 22 exportadores peruanos han ingresado , según datos de Garay Company. Dicha situación muestra el buen desempede la gestión, desde el abastecimiento de fibra y la capacidad de tejido hasta la logística aduanera.

En la primera parte del presente año, 22 exportadores peruanos han ingresado por primera vez al mercado internacional de suéteres de alpaca. (Foto: Andina).
En la primera parte del presente año, 22 exportadores peruanos han ingresado por primera vez al mercado internacional de suéteres de alpaca. (Foto: Andina).

De acuerdo con esa firma investigadora de mercados, los participantes no registraron ingresos por exportación en el mismo periodo de 2025, y su volumen combinado hasta abril asciende a US$ 294,000, informó a Agraria.

La incorporación de 22 nuevos actores en un periodo de trece semanas representa, según Garay, una tasa de activación excepcionalmente alta. Este fenómeno evidencia la creciente accesibilidad de la infraestructura de exportación peruana para operaciones que desean llegar rápidamente a compradores internacionales.

El dato

  • Para este 2026, la proyección de Ecoalpaca es incrementar su facturación en más de 30%.

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