-¿Qué riesgos y oportunidades se abren en el contexto mundial?

El contexto mundial, de forma general, se presenta como algo que ofrece muchas oportunidades para América Latina. De hecho, mucho de lo que puede ofrecer la región, como solución, es lo que el mundo necesita y Perú tiene varios de estos bloques.

La minería, por ejemplo, es un sector muy relevante para la tecnología global y la energía que tenemos es más limpia que la del mundo. Obviamente es un mundo más fragmentado. Tenemos más conflictos, estamos frente a los efectos de una guerra que tiene impacto sobre los países, precios de los alimentos, los combustibles, entre otros.

En general, si sabemos aprovechar [las oportunidades] vamos a poder impulsar que la región tenga más crecimiento y empleo que beneficie a la gente.

-Las dos grandes economías, Estados Unidos y China, tienen los ojos puestos en la región, para traer inversión. ¿Qué valor adicional le da eso a Latinoamérica?

Lo veo como una demanda por cadenas de suministros seguras. Donde hay menos conflictos, es donde buscas [invertir] porque hay menos interrupciones. Lo que más quieres en las cadenas es que no te interrumpan la oferta.

El ejemplo es la minería: es importante que lleguen los minerales críticos a los que los necesitan y que no se frene por una interrupción como consecuencia de un conflicto. Diría que la combinación de la geopolítica global, más lo que la región tiene naturalmente que ofrecer, nos da una ventaja y una oportunidad. Pero, de nuevo, una oportunidad apenas aprovechada .

Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, en entrevista con Gestión. Foto: BID

-En línea de lo que comenta, en Perú hay la idea que se nos están pasando las oportunidades, por ejemplo, vinculadas a los altos precios de los metales. ¿Qué tanto el país podría posicionarse en el rubro de minerales críticos si pudiera aprovechar el momento?

Perú está trabajando en las condiciones habilitantes, en mirar los permisos, la regulación, y reconocer si es la apropiada. Nosotros tenemos un esfuerzo del BID junto con el Gobierno de desregulación. Es el llamado RegLAC […].

Al mismo tiempo, estamos ofreciendo nuestra mano para la infraestructura porque [el sector] necesita transmisión y generación de electricidad, carreteras, ferrovías, puertos, etcétera. Además, tenemos al BID Invest, el brazo privado del Grupo BID, en caso las compañías necesitan de financiamiento, conocimiento y asistencia.

-En el pasado, a los peruanos nos gustaba llamarnos “la estrella de la región”, por los indicadores macroeconómicos. ¿Diría que hoy Perú aún lo es? ¿Cómo ve la fortaleza macro e indicadores económicos?

Veo que Perú ha sido muy resiliente, no solo cuando ha enfrentado algún desastre natural, sino a nivel macroeconómico. Eso responde a los resultados económicos, por ejemplo, hablo del déficit fiscal, la deuda pública, la inflación, entre otros.

En las últimas década han sido muy controlados y con eso ha bajado el riesgo país. Con ello, el país ha podido acceder a mercados, atraer inversión, entre otros. Esto ha ayudado a Perú en los últimos años. El crecimiento también ha sido muy fuerte en el pasado.

Ahora se ha desacelerado, pero el reto que tiene ahora Perú es cómo aprovechar, de un lado, la estabilidad macroeconómica y los buenos datos y, del otro lado, las oportunidades que el mundo nos trae. Las dos cosas juntas, bien aprovechadas, pueden hacer que el Perú vuelva a crecer en las tasas anteriores y con eso acelerarse y crear más empleo formal.

-¿Cómo se ve el Perú para los próximos 5 años?

Veo un nuevo despertar del Perú, ven un nuevo Gobierno sobre el que la gente piensa que tiene una nueva oportunidad y se va a quedar durante todo su periodo, es decir, se puede planear, se puede mirar [hacia el futuro] en mundo que le está dando al Perú muchas oportunidades.

En ese sentido, veo que el país puede, si aprovecha esas oportunidades, retomar el crecimiento, trabajando en educación, resiliencia, productividad y la seguridad ciudadana. Estos cuatro puntos son importantes para que esta economía crezca en los próximos años.

"En general, si sabemos aprovechar [las oportunidades] vamos a poder impulsar que la región tenga más crecimiento y empleo que beneficie a la gente", señaló el representante del Grupo BID. (Imagen: Andina)

BID abre línea de US$ 10 mil millones para Perú

-El BID ha dado un anuncio clave de financiamiento. ¿Podría dar mayores detalles y cuál es el plan con el Gobierno?

Estamos poniendo a disposición US$ 10 mil millones en financiamiento para Perú hasta el final de la década, hasta 2030. Eso se compone de US$ 6 mil millones para el sector público y US$ 4 mil millones del BID Invest. Sobre esto último, US$ 4 mil millones en cuatro años es más o menos lo que el BID Invest puso a disposición en la última década para Perú; va a hacer diez años en cuatro.

Por esta razón fuimos a CADE Ejecutivos, como un símbolo. Vale decir que los US$ 10 mil millones del grupo ya es un aumento de 54%. Entonces, en tema de recursos, estamos dando un gran respaldo a Perú.

-Si nos concentramos en los recursos para el sector público, ¿qué sectores destacaría?

El BID tiene muchas áreas en desarrollo. Lo que estamos haciendo es detectar las prioridades sobre las que queremos poner el foco junto con el Gobierno. Pensamos en cuatro bloques: aumentar productividad y reducir la informalidad; educación; capacidad de resiliencia, en específico, El Niño; y el último, que infelizmente es un tema de toda la región, es la inseguridad.

-Hoy en día el golpe de El Niño y la inseguridad son los puntos álgidos en el Perú. ¿Qué proyectos han detectado?

Empezaría con la resiliencia ante desastres naturales. Nosotros en el Grupo BID estamos cada vez más atentos a que la región está enfrentando cada vez desastres naturales más frecuentes. Entonces, lanzamos en nuestra reunión anual en Paraguay un proyecto de “Ready and Resilient” para [determinar] cómo vamos a tratar y ayudar a los países.

Para El Niño, pensamos en poner a disposición una cantidad de recursos y hacer un fast track. Pensamos tener proyectos que ayuden antes, durante y después del desastre.

En Perú en particular, vamos a poner en disponibilidad US$ 400 millones en un financiamiento flexible y rápido para El Niño, que es nuestro préstamo de políticas, es decir, que le damos al Gobierno y este lo usa para hacer alguna reforma o cambios.

Además, ya hemos trabajado y vamos a continuar con US$ 800 millones para agua y saneamiento porque es lo más fundamental durante un desastre. Agregaría que hemos trabajado con sistemas de drenaje, que en los territorios de Perú son muy importantes. Entonces, con eso estamos hablando de casi US$ 1.2 mil millones a disponibilidad para los desastres, en particular para El Niño.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

-Sobre la inseguridad ciudadana en Perú, ¿cómo se ve este tema desde afuera?

La gente de afuera no singulariza; más bien, mira nuestra región y sabe que tenemos una población de 8% del mundo y 1/3 de todos los homicidios. No es un problema solo de Perú, es también de Chile, Brasil, el Caribe, América Central, México, entre otros. Como es un problema general y difícil para un país resolverlo solo, se lanzó la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Hoy tenemos 23 países de América Latina juntos […].

-Con eso en mente, ¿cómo se distribuiría el financiamiento para la seguridad en Perú?

Son tres áreas importantes. Una, ayudar a la capacidad de investigación criminal de la Policía. Dos, [apuntamos] al sistema penitenciario, ¿hay lugar o no hay? Tres, apoyar la implementación del sistema de flagrancia.

-Usted también se refirió a la informalidad. Con los recursos, ¿qué se puede avanzar?

La productividad tiene varios ejes y justamente, uno de ellos, es que hay incentivar la formalización, pero también hay que ir tras la simplificación tributaria. Las pequeñas y las microempresas son las que generan empleo; si tienen un sistema muy complicado [para formalizarse], no contratan a la gente [bajo la formalidad] […].

Otro eje que agregaría es que la puerta de entrada a la formalidad también es identificar a la gente, darle dignidad. El BID trabaja hace mucho tiempo en ello [con Reniec] y estamos entrando a una segunda fase. El número dos para la productividad es la inversión pública. Porque si hay inversión privada, pero no hay pública, sufres.

-Otro eje que mencionó para el financiamiento al Estado es educación. La presidenta Keiko Fujimori prometió 500 colegios por año…

Nosotros pensamos que podemos contribuir para esta meta de 500 por año o 2,000 en los cuatro años.