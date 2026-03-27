La marca peruana Alpaca Couture apunta este año a concretar un proyecto de inversión enfocado en tecnología y maquinaria especializada. Actualmente, la empresa se consolida en el extranjero con una oferta basada en la fibra de alpaca.

“Apuntamos a dar un salto importante en innovación con esta inversión. No solo mejoraremos la calidad de nuestros productos, también nos permitirá responder de manera más eficiente a las tendencias internacionales”, sostuvo el gerente general de la firma, Jesús Villalobos, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El principal destino de exportación de Alpaca Couture es Estados Unidos, aunque también realiza envíos a Canadá y diversos países de Europa, como Reino Unido, Alemania e Italia. La firma cuenta con cuatro líneas de negocio: artículos de decoración para el hogar (cojines, mantas y alfombras); accesorios; peluches y la comercialización de materia prima para aplicaciones textiles. En el segmento de accesorios, su portafolio incluye gorros, orejeras, carteras, bolsas térmicas y otros, adaptados a las preferencias de cada mercado.

La empresa comercializa artículos de decoración para el hogar (cojines, mantas y alfombras); accesorios; peluches y la comercialización de materia prima para aplicaciones textiles. (Foto: ADEX)

Escenario retador para el negocio

Alpaca Couture proyecta un crecimiento de entre 10% y 15% al cierre de este año, en línea con el desempeño alcanzado en el 2025. No obstante, reconoció que el año pasado, este avance se vio parcialmente afectado por el entorno cambiario.

“El comportamiento del tipo de cambio no fue el esperado. La depreciación del dólar frente al sol impactó nuestros resultados finales. Este panorama representa nuevamente un reto para el 2026, al generar presiones adicionales en la rentabilidad del negocio”, mencionó.

A ello se suma un contexto internacional complejo, marcado por los aranceles impuestos el año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como el incremento de los costos a nivel local.

Pese a estos desafíos, Villalobos destacó la capacidad de adaptación de la empresa. “Nuestra experiencia, la fidelidad de nuestros clientes y la exploración de nuevas plazas globales nos permiten enfrentar este escenario con mayor solidez”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Inca Tops mira a Perú como nuevo polo manufacturero en un escenario global incierto