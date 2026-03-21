La peruana Royal Knit, dedicada a la fabricación de prendas de alpaca, abrió su primera tienda de experiencia en Lima, con el objetivo de posicionar su marca en el escenario local. La empresa, con 50 años de creación, se ha enfocado en la exportación y en la atención de maquila a clientes internacionales.

“Con toda la experiencia y nuestro know-how en el tejido, abrimos esta experiencia al público, la cual hemos llamado ‘Royal Knit Experience’. Queremos mostrar la conexión con el Perú, con sus artesanos, y ofrecer productos que sigan las tendencias de la moda, bien elaborados y que reflejen el valor del Made in Peru”, señaló su gerenta general, Mariela López a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La ejecutiva indicó que esta iniciativa forma parte del primer paso de su estrategia. Con el fortalecimiento en el mercado local, posteriormente, pretenden desarrollar un canal de comercialización con sello propio.

Actualmente, el destino líder de exportación es Estados Unidos, seguido por Europa, donde llega principalmente a Suiza, Francia, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos. También realiza envíos a Canadá y, en Asia, a Corea del Sur, China, Hong Kong y Japón.

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Proyecciones de Royal Knit en 2026

Royal Knit tiene dos líneas de negocio, que comprenden prendas de vestir (chompas, chalinas, correas, gorros, guantes y accesorios) y textiles para el hogar como mantas y cojines. “Trabajamos distintas campañas según las estaciones. En prendas de vestir utilizamos fibra de alpaca y lana merino –especialmente en las líneas infantiles–, mientras que en las campañas de primavera y verano empleamos algodón, como el pima, orgánico o tanguis, dependiendo de la demanda”, añadió López.

Así, tras crecer entre un 20% y 25% en 2025, la firma estima un aumento en su facturación de entre 10% y 20% este 2026, una proyección prudente, influenciada por factores internacionales como la caída del dólar.

No obstante, la ejecutiva indicó que el principal objetivo es mantener la estabilidad, considerando que la compañía cuenta con una capacidad instalada acorde con el volumen actual de producción.

El destino líder de exportación de las prendas de fibra de alpaca de Royal Knit es Estados Unidos, seguido de Europa. (Foto: difusión).

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