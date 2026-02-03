Con 14 años en el mercado, Now cuenta con 26 locales ubicados en centros comerciales y en formato puerta a calle. (Foto: difusión).
Con 14 años en el mercado, Now cuenta con 26 locales ubicados en centros comerciales y en formato puerta a calle. (Foto: difusión).
Redacción Gestión
En línea con el crecimiento del sector retail, diversas marcas vienen apostando por una mayor penetración no solo en Lima, sino también en provincias. Es el caso de la peruana

El director de la marca, Víctor Fernández, señaló que contemplan nuevas tiendas en Lima, específicamente, en distritos como La Molina, Miraflores, San Isidro y el Centro histórico. De acuerdo con el ejecutivo, el análisis de su canal ecommerce ha sido clave para identificar zonas con alta demanda aún no cubierta físicamente.

“Tenemos distritos donde vemos una fuerte tracción digital, lo que nos indica que existe espacio real para seguir creciendo, tanto en Lima como en provincias”, indicó a Perú Retail.

Con 14 años en el mercado, la marca cuenta con 26 locales ubicados en centros comerciales como en formato puerta a calle. En provincias, la empresa tiene presencia física en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura.

Remodelación de tiendas

Como parte del avance de la marca Now, Fernández manifestó que también vienen trabajando en el relanzamiento de su nuevo formato de tiendas con el fin de elevar la experiencia de compra en el segmento juvenil. En concreto, el nuevo modelo se caracteriza por un diseño más contemporáneo de los locales, con mayor énfasis en componentes visuales y una mejor distribución de espacios.

El nuevo concepto ya viene operando desde enero en las tiendas de Arequipa, Huancayo y Miraflores (Lima). “Buscamos potenciar no solo la experiencia de compra, sino también nuestra propuesta de valor como marca, consolidando a nuestros clientes actuales y conectando con el nuevo público que viene descubriendo Now”, señaló.

Fernández afirmó que el nuevo formato busca impactar en indicadores clave como el ticket promedio, la tasa de conversión y el posicionamiento dentro del mercado de fashion retail local.

