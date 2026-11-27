El Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores que no someta a debate ni votación la autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia, prevista para el 3 de diciembre, debido a la emergencia que afronta el norte del país, particularmente la región Piura.

A través del Oficio N.° 1232-2026-PCM-DPCM, enviado este 27 de noviembre al presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, comunicó que se decidió suspender el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, que estaba previsto en Barranquilla.

“En atención a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente la región Piura, como consecuencia de las intensas lluvias, y a la necesidad de priorizar las acciones gubernamentales destinadas a atender a la población afectada, se ha decidido suspender la realización del referido encuentro binacional, y en consecuencia, el viaje de la señora Presidenta”, señala el documento.

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Por ello, la PCM pidió que la solicitud de autorización de salida del territorio nacional no sea sometida a debate ni votación en la sesión del Pleno del Senado convocada para este 27 de noviembre.

El Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores que no someta a debate ni votación la autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia. Foto: Congreso.

El oficio precisa que posteriormente se formalizará el retiro de la solicitud mediante la comunicación oficial correspondiente, acompañada del respectivo acuerdo del Consejo de Ministros.

Keiko Fujimori se pronuncia

La presidenta Keiko Fujimori confirmó la suspensión del encuentro a través de sus redes sociales. Según indicó, conversó con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien acordó postergar la reunión bilateral ante la emergencia generada por las lluvias e inundaciones en Piura.

“Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones” , señaló.

Fujimori agregó que solicitó al titular de la PCM gestionar ante el Senado el retiro de la autorización que iba a ser debatida este viernes.

“Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, sostuvo la mandataria.