Pese a que Sociedad Minera Cerro Verde, uno de los principales productores de cobre del país, registró una caída de 3.9% en su producción durante el tercer trimestre, las inversiones previstas para 2027 siguen en marcha. Entre julio y septiembre, el volumen de cobre atribuible a Freeport en su operación peruana alcanzó los 219 millones de libras, por debajo de los 228 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En este contexto, ¿qué proyectos prepara la minera para el próximo año?

En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Segunda Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental y Social. En este documento propone realizar una serie de cambios en sus instalaciones de Arequipa, con una inversión referencial de aproximadamente US$ 30.7 millones .

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Uno de los principales trabajos será elevar en ocho metros el dique principal del depósito de relaves Enlozada, donde se almacenan los residuos que quedan luego del procesamiento del mineral. Con esta obra, su altura pasará de 260 a 268 metros y podrá almacenar 1,112 millones de toneladas, frente a los 1,032 millones de toneladas que tiene aprobados actualmente.

Según el ITS, esto permitirá contar con espacio adicional para almacenar 80 millones de toneladas de relaves y seguir recibiendo los residuos de la concentradora C1 hasta noviembre de 2032.

La ampliación también dará más tiempo para completar la puesta en marcha del sistema que trasladará los relaves de la concentradora C1 hacia el depósito Linga. Este sistema tenía previsto comenzar a operar en 2030, pero la empresa busca contar con dos años adicionales de margen para completar su implementación.

Después de 2032 y hasta 2044, Enlozada permanecerá como una instalación de respaldo, que podrá utilizarse si se presentan contingencias o durante los trabajos de mantenimiento.

Cerro Verde también proyecta reubicar un grifo, modificar una línea eléctrica y habilitar una plataforma para estacionar camiones mineros. Foto: Cerro Verde

¿Qué otras obras se harán?

Otro grupo de trabajos estará relacionado con el depósito de relaves Linga. El ITS indica que la compañía proyecta modificar las vías y las instalaciones que conectan con este depósito para evitar que interfieran con otras obras existentes o previstas dentro de la operación minera.

Entre las principales intervenciones figura la construcción de una nueva estación de bombeo, que permitirá trasladar hasta 15,000 metros cúbicos de agua por hora a través de tuberías de aproximadamente cinco kilómetros.

También se construirán tres pozas para almacenar agua ante posibles emergencias, con capacidades de 39,000, 8,500 y 6,500 metros cúbicos. A ello se sumarán dos espacios para colocar el material que sobre durante la ejecución de las obras.

Además, se habilitará un tramo de 1,420 metros de un corredor para recoger y devolver al depósito Linga el agua que se filtre, junto con otra estación de bombeo y tres accesos para vehículos.

El ITS anota que para obtener los materiales que necesitará en la construcción de los diques auxiliares de Linga y otras obras, Cerro Verde también ampliará sus áreas de extracción. El Área de Préstamo Oeste (APO) crecerá de 128 a 184.04 hectáreas. Esto permitirá aumentar el volumen de material que se prevé extraer de 64.8 millones a 100.47 millones de metros cúbicos.

En tanto, la cantera QSD-1 pasará de 28 a 39.57 hectáreas y su volumen de extracción aumentará de 8.7 millones a 12.24 millones de metros cúbicos.

La empresa también incorporará una nueva cantera, denominada Zona 5, que tendrá 18.38 hectáreas y permitirá extraer 3.39 millones de metros cúbicos de material. Esta se ubicará dentro del área que ocupará el futuro embalse del depósito Linga.

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A estas obras se sumará una plataforma de 24.23 hectáreas para almacenar temporalmente los materiales extraídos, con capacidad para 6.16 millones de metros cúbicos. También se habilitarán accesos para facilitar el traslado de maquinaria y vehículos.

Cerro Verde proyecta elevar en ocho metros el dique de Enlozada para aumentar en 80 millones de toneladas su capacidad de almacenamiento de relaves. Foto: Cerro Verde

¿Habrá modificaciones en la infraestructura minera?

El ITS recalca que los cambios previstos en el avance de las zonas de extracción de mineral y en los depósitos donde se coloca el material descartado también obligarán a modificar parte de la infraestructura actual.

Así, uno de los cambios será el traslado del grifo 2, conocido como Grifo Norte, debido a que el avance de las operaciones mineras ocupará el espacio donde actualmente funciona. En su reemplazo se construirá el grifo 4, que estará ubicado sobre el depósito de desmonte Oeste y mantendrá una capacidad para almacenar 200,000 galones de diésel B5.

Asimismo, Cerro Verde modificará un tramo de 2.76 kilómetros de una línea de transmisión eléctrica de 220 kV. Para ello, instalará cuatro torres nuevas y retirará otras seis, debido a que el crecimiento del depósito de desmonte Cerro Negro interferirá con una de las estructuras actuales. Con este cambio se busca mantener el suministro de electricidad a la concentradora C1 y a la planta de tratamiento de aguas residuales Enlozada.

El proyecto también contempla habilitar una plataforma de 18.32 hectáreas sobre el depósito de desmonte Oeste. Este espacio servirá para estacionar camiones mineros y facilitar las maniobras de los equipos que trabajan en la operación.

A ello se sumará la perforación de tres puntos de control para vigilar las condiciones del agua subterránea en las zonas de quebrada Del Ataque y el dique auxiliar SD4. Finalmente, se habilitará un área de 2.21 hectáreas para almacenar y acondicionar neumáticos mineros que ya cumplieron su vida útil.

La compañía propone ampliar dos zonas de extracción de materiales e incorporar una nueva cantera para abastecer las obras previstas en la operación. Foto: Cerro Verde

¿Cuándo comenzarán las obras?

De acuerdo con los cronogramas incluidos en el ITS, varias de las modificaciones comenzarán a ejecutarse en 2027. Sin embargo, los plazos dependerán del tipo de trabajo.

La preparación de las canteras, el área de almacenamiento de materiales y los accesos para vehículos demandará aproximadamente seis meses . En tanto, la plataforma destinada a los camiones mineros se construirá en un plazo de 12 meses.

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La reubicación del grifo tomará 18 meses desde mediados de 2027, por lo que se prevé que la nueva instalación comience a operar a inicios de 2029. Por su parte, las obras relacionadas con el depósito Linga tendrán un plazo aproximado de dos años desde 2027. En el caso de Enlozada, el recrecimiento del dique se realizará por etapas entre 2027 y 2032.

El ITS también precisa que estos trabajos no requerirán contratar más personal del que ya fue considerado en la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental aprobada en 2026. Asimismo, la empresa utilizará agua de las fuentes que ya tiene autorizadas, sin superar los volúmenes aprobados.