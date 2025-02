Las recomendaciones de los analistas se dividen entre mantener y vender estos títulos.

El más optimista es Seminario & Cia que proyecta un valor objetivo de US$ 40.1, destacando un sólido desempeño en el cuarto trimestre del 2024.

Asimismo, Kallpa SAB estima un valor fundamental de US$ 40, igual que el cierre del último viernes.

“Creemos que Cerro Verde es un buen vehículo para tener exposición a las buenas perspectivas del cobre en el largo plazo. No obstante, los fundamentos de la compañía ya se encuentran internalizados en el precio de la acción”, sostiene la casa de bolsa.

kallpa advierte además que un riesgo para la empresa es la volatilidad del precio del metal rojo en el corto plazo, dado que representa el 89% de sus ventas. Además, señala que cambios en las condiciones comerciales en la venta de concentrados pueden afectar la rentabilidad de la compañía.

“(Cerro Verde) es una compañía sólida, no debería haber muchas sorpresas (en su cotización). Nuestra recomendación de mantener va, sobre todo, porque ya no queda mucho potencial de apreciación”, señaló Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Credicorp Capital calcula un precio objetivo de US$ 38.8, mientras que Grupo Coril, Intéligo SAB y BTG Pactual proyectan el valor fundamental en US$ 37, US$ 36.22, y US$ 31, respectivamente.

Todas las corredoras sugieren mantener, a excepción de Intéligo SAB y Credicorp Capital que recomiendan vender.

