Cerro Verde opera en Arequipa y es una de las principales productoras de cobre del Perú. Freeport-McMoRan controla el 55.66% de la compañía. (Foto: Archivo)
Cerro Verde opera en Arequipa y es una de las principales productoras de cobre del Perú. Freeport-McMoRan controla el 55.66% de la compañía. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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, uno de los principales productores de del país, registró una caída en su producción durante el tercer trimestre de 2026. De acuerdo con el reporte de resultados de , compañía estadounidense que controla a Cerro Verde, presentado ante la , el volumen de cobre atribuible a Freeport en la operación peruana llegó a 219 millones de libras entre julio y septiembre, frente a los 228 millones de libras del mismo periodo de 2025, una reducción de 3.9%.

La tendencia también se observa en el acumulado del año. Entre enero y septiembre, la producción atribuible a alcanzó los 631 millones de libras, por debajo de los 654 millones registrados en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa una disminución de 3.5%.

Cabe precisar que estas cifras corresponden a la participación de Freeport-McMoRan en Cerro Verde y no al total producido por la operación minera. .

Menores leyes del mineral en Sudamérica

El reporte de Freeport presentado ante la también ofrece contexto sobre el desempeño de sus operaciones sudamericanas, que comprenden , en Perú, y , en Chile.

En el tercer trimestre, las ventas de cobre de ambas operaciones sumaron 263 millones de libras, por debajo de los 278 millones de libras del mismo periodo del año anterior. La compañía atribuyó esta disminución principalmente a una producción ligeramente menor por las bajas leyes del mineral y al momento de los embarques.

Sin embargo, la explicación corresponde al conjunto de sus operaciones en Sudamérica y no permite determinar qué proporción de la caída se debe específicamente a .

La ley del mineral también es un factor relevante para la operación peruana. , especialmente durante el primer trimestre, cuando las lluvias en Arequipa también pueden afectar el desempeño de las operaciones mineras. Este factor podría incidir en los niveles de producción, aunque el reporte de Freeport no precisa en qué medida habría influido en la caída registrada entre julio y septiembre.

La producción de cobre atribuible a Freeport-McMoRan en Cerro Verde cayó 3.9% en el tercer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, hasta los 219 millones de libras. (Foto: Cerro Verde)
La producción de cobre atribuible a Freeport-McMoRan en Cerro Verde cayó 3.9% en el tercer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, hasta los 219 millones de libras. (Foto: Cerro Verde)

Costos operativos aumentan en Sudamérica

El reporte también muestra un incremento de los costos netos de caja por libra de cobre en las operaciones sudamericanas de Freeport. El indicador pasó de US$ 2.30 en el tercer trimestre de 2025 a US$ 2.39 en el mismo periodo de 2026.

Este indicador considera los costos operativos netos de los créditos por subproductos. Al igual que las cifras de producción y ventas regionales, corresponde a las operaciones de Cerro Verde y El Abra en conjunto, por lo que no debe interpretarse como el costo específico de la mina peruana.

En el acumulado de enero a septiembre, los costos netos de caja de las operaciones sudamericanas llegaron a US$ 2.41 por libra, frente a US$ 2.38 en el mismo periodo de 2025.

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