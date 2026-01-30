Sociedad Minera Cerro Verde informó un cambio en su alta dirección, tras una sesión de Directorio realizada hoy. En dicha instancia, se aceptó la renuncia de Derek Jon Cooke a los cargos de presidente y gerente general, funciones que ejercía desde el 1 de agosto de 2016. ¿Quién lo reemplazará?

A través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía detalló que la salida del ejecutivo se hará efectiva el 1 de febrero de 2026 y responde a una promoción dentro de la organización. Cooke se desempeñó en la máxima posición de la minera durante 10 años.

El Directorio expresó su reconocimiento por la “gran contribución” de Cooke al éxito de la empresa y le deseó éxitos en su nueva etapa profesional. Según se indicó, su nuevo rol “incluirá responsabilidades tanto en Cerro Verde como en El Abra (Chile)”.

Tomás Gonzales Paihua asumirá como presidente y gerente general de Cerro Verde desde febrero de 2026. Es ingeniero de minas por la UNI y cuenta con trayectoria en operaciones mineras. Foto: Andina

En su reemplazo, el Directorio aprobó la designación de Tomás Gonzales Paihua como nuevo presidente y gerente general de Sociedad Minera Cerro Verde, cargo que asumirá a partir del 1 de febrero de 2026 .

Gonzales Paihua es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ha desarrollado prácticamente toda su carrera en minería a tajo abierto, en operaciones vinculadas a Freeport-McMoRan en Perú, Chile y Estados Unidos. En su trayectoria figuran cargos como gerente de mina en operaciones de la compañía en Copiapó (Chile) y gerente de ingeniería de mina en Morenci (Arizona, EE.UU).

Desde 2017 se desempeña como gerente general de mina en Cerro Verde, con responsabilidades en la planificación y operación del tajo abierto de cobre y molibdeno. En distintos espacios técnicos y gremiales ha expuesto sobre innovación tecnológica, minas inteligentes y crecimiento sostenible.

También ha mantenido participación activa en el ámbito institucional. Ha formado parte del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde figura como protesorero del consejo directivo entre 2022 y 2024. Asimismo, ha publicado artículos de opinión técnica y económica sobre la situación de la minería peruana y los desafíos posteriores a la pandemia en revistas especializadas del sector.

En sus intervenciones públicas, la nueva cabeza de Cerro Verde suele abordar temas vinculados a la minería de gran escala, planificación de mina, productividad, seguridad y transformación digital, con énfasis en automatización, uso de datos y programación aplicada a las operaciones. Además, destaca la necesidad de que los futuros ingenieros de minas desarrollen competencias digitales para adaptarse a la ‘mina inteligente’.

