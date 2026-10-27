La Compañía Minera Antamina informó mediante un comunicado una “parada preventiva” de sus operaciones mientras realizan las investigaciones tras la muerte de un trabajador en las instalaciones de Yanacancha.

“Este es un momento difícil para quienes somos parte de Compañía Minera Antamina. Lamentamos informar el fallecimiento del señor Isacc Rolando Alvis Martinez, compañero de trabajo del área de Operaciones, mientras realizaba sus labores en nuestras instalaciones de Yanacancha, provincia de Huari, Áncash”, se lee en el documento.

Además, indicaron que, inmediatamente ocurrido el accidente, la empresa se puso en contacto con su familia para brindarles el acompañamiento y apoyo necesarios en estos difíciles momentos.

https://t.co/6SbdZ2bJmq — Compañía Minera Antamina (@Antamina_Peru) October 27, 2026

“Asimismo, hemos realizado una parada preventiva de seguridad, iniciado las investigaciones correspondientes y establecido las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes”, destacó.

“Es un momento sumamente triste en Antamina. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Agradecemos las expresiones de solidaridad y respeto que venimos recibiendo frente a lo sucedido”, finalizó el comunicado.