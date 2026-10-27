Antamina. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Compañía Minera Antamina informó mediante un comunicado una “parada preventiva” de sus operaciones mientras realizan las investigaciones tras la muerte de un trabajador en las instalaciones de Yanacancha.

se lee en el documento.

Además, indicaron que, inmediatamente ocurrido el accidente, la empresa se puso en contacto con su familia para brindarles el acompañamiento y apoyo necesarios en estos difíciles momentos.

“Asimismo, hemos realizado una parada preventiva de seguridad, iniciado las investigaciones correspondientes y establecido las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes”, destacó.

finalizó el comunicado.

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