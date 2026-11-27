Integratel Perú anunció el nombramiento de Valentino Gallo como nuevo director de Tecnología e Información (CTIO), cargo desde el que tendrá a su cargo impulsar la evolución tecnológica de la compañía y gestionar sus plataformas.

Valentino allo cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología y transformación digital. Su trayectoria profesional incluye experiencia en compañías como ING Bank, Grifols, Bank Sabadell, Gransolar, Abengoa y SKSOL, así como en operadores de cruceros como Costa Cruises, Regent Seven Seas y Oceania Cruises.

A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones como director de Tecnología (CTO), director de Sistemas de Información (CIO) y responsable de arquitectura tecnológica, innovación y transformación digital. Entre enero de 2025 y marzo de 2026 ocupó el cargo de Group Chief Information Technology Officer (CITO) en Grupo Vázquez SAE.

¿Qué experiencia trae Valentino Gallo a Integratel?

En el ámbito académico, Gallo cursó un Master of Technology (MTech) en Ciencias de la Computación en MIT Professional Education, entre junio de 2021 y noviembre de 2022.

También estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), entre 2014 y 2018. Su formación incluye estudios en Tecnología de la Información y Administración Económica en Genoa Founder School, además de una carrera técnica en Tecnología de la Información en la Università degli Studi Guglielmo Marconi.

En el ámbito tecnológico, cuenta con conocimientos en ciberseguridad, gestión de datos e inteligencia artificial, además de experiencia en migración e implementación de sistemas ERP y CRM, modelos DevOps y arquitecturas modulares.

Valentino Gallo, nuevo director de Tecnología e Información (CTIO).

¿Cuál es el rumbo de Integratel Perú-Movistar?

El CEO de Integratel Perú, Ariel Palumbo, señaló a fines de octubre que la compañía continuará fortaleciendo su capacidad comercial y sus canales de venta para captar más clientes y acelerar el crecimiento del negocio. La reestructuración también contempla mejorar la eficiencia operativa, elevar la calidad del servicio y priorizar los recursos destinados a fortalecer su propuesta de valor.

Sin embargo, la operadora todavía enfrenta desafíos financieros. Al 30 de septiembre de 2026, sus pasivos totales ascendieron a S/9.610 millones, frente a activos por S/8.255 millones, lo que dejó un patrimonio negativo de S/1.355 millones. Además, registró una deuda concursal de S/6.891 millones, incluida en sus pasivos no corrientes.

Así, aunque Integratel consiguió generar S/ 294 millones en eficiencias y mejorar sus indicadores operativos durante los primeros nueve meses de 2026, mantiene pérdidas netas y un patrimonio negativo.