Integratel Perú, operadora de la marca Movistar, consiguió mejorar sus indicadores operativos y generar S/ 294 millones en eficiencias durante los primeros nueve meses de 2026. ¿Qué generó este resultado y que pasó con sus ingresos en el tercer trimestre del año?

De acuerdo a los estados financieros de la operadora correspondientes al tercer trimestre de 2026, presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), registró un EBITDA de S/ 545.4 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 18.9% frente a los S/ 458.7 millones reportados en el mismo periodo de 2025 . Este avance se produjo en medio de un proceso de reestructuración orientado a reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer sus negocios de fibra óptica y conectividad móvil.

La compañía también amplió su margen EBITDA en 4.3 puntos porcentuales y elevó en S/ 52 millones su resultado operativo frente a los primeros nueve meses del año anterior, una mejora interanual de 9%.

Pese a los avances operativos, los ingresos de actividades ordinarias de Integratel sumaron S/ 3,466 millones entre enero y septiembre, una caída de 13.8% respecto al mismo periodo de 2025. Solo en el tercer trimestre, los ingresos alcanzaron S/ 1,129 millones, lo que representó una contracción de 11.5% interanual.

La empresa atribuyó esta evolución a la recomposición de su mezcla comercial y a la salida de canales de menor valor, medidas orientadas a optimizar la rentabilidad .

En paralelo, la pérdida operativa acumulada se redujo de S/ 607 millones en los primeros nueve meses de 2025 a S/ 555 millones en igual periodo de 2026. En el tercer trimestre, este resultado mejoró en S/ 11 millones frente al año anterior, hasta situarse en una pérdida de S/ 150 millones, favorecida por una reducción de 12.3% en los gastos generales, administrativos y de ventas.

No obstante, la pérdida neta acumulada aumentó de S/ 507 millones a S/ 680 millones. Según el informe, el resultado estuvo influido principalmente por los efectos no operativos y tributarios, en un contexto en el que el periodo comparable de 2025 incluyó ingresos financieros extraordinarios derivados de la reversión de provisiones por contingencias fiscales.

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Integratel Perú registró un EBITDA de S/ 545.4 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 18.9% interanual. Foto: Integratel Perú

¿Qué resultados está teniendo el proceso de reestructuración?

Uno de los principales resultados del proceso de reestructuración fue la generación de S/ 294 millones en eficiencias entre enero y septiembre de 2026, obtenidas mediante la renegociación y la gestión activa de contratos .

Según la compañía, estos recursos se destinaron a mejorar la calidad de la red y fortalecer la propuesta de valor para los clientes.

En el negocio de fibra óptica, en cambio, el ingreso promedio por cliente (ARPU) aumentó 8% interanual en el tercer trimestre, impulsado por una gestión más eficiente de los descuentos comerciales. Además, con datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) al segundo trimestre de 2026, el informe ubica a Movistar como líder del mercado de fibra óptica, con una participación de 24%.

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En el mercado móvil, Movistar registró 8.4 millones de accesos a junio de 2026, en un sector que alcanzó 42.2 millones de líneas a nivel nacional, una disminución interanual de 3.5%. En tanto, el segmento pospago creció 9.9% y llegó a representar el 51.7% de las conexiones móviles .

La compañía también mantuvo el liderazgo en televisión de paga, con una participación de mercado de 44.5%, según las cifras sectoriales incluidas en el reporte.

La compañía generó S/ 294 millones en eficiencias mediante la renegociación y gestión de contratos, recursos destinados a mejorar la calidad de la red y la propuesta de valor al cliente. Foto: Integratel

¿Cuál es el foco para el largo plazo?

El CEO de Integratel Perú, Ariel Palumbo, destacó los avances en el fortalecimiento de la capacidad comercial y los canales de venta, con el objetivo de preparar la operación para captar más clientes y acelerar el crecimiento.

“Al cierre del tercer trimestre seguimos avanzando en una reestructuración responsable, con una visión de largo plazo y foco en la sostenibilidad del negocio. Estamos fortaleciendo nuestra operación, mejorando la eficiencia y priorizando los recursos hacia iniciativas que nos permitan elevar la calidad del servicio, fortalecer nuestra propuesta de valor y construir una compañía más sólida y competitiva en el tiempo”, indicó.

Por su parte, el COO de la compañía, Juan Pons, señaló que la reestructuración se desarrolla con una visión de largo plazo y foco en la sostenibilidad, priorizando los recursos destinados a elevar la calidad del servicio y consolidar una estructura más competitiva.

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“Nuestros resultados reflejan el sólido progreso que venimos consiguiendo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad comercial y nuestros canales, preparando la operación para captar más clientes. Esto, sumado a la nueva y diferenciada propuesta de valor, consigue dejarnos en excelentes condiciones para acelerar nuestro crecimiento”, dijo.

El balance financiero también refleja los desafíos que enfrenta la operadora. Al 30 de septiembre de 2026, sus pasivos totales ascendieron a S/ 9,610 millones, mientras que sus activos sumaron S/ 8,255 millones. El patrimonio se situó en terreno negativo, en S/ 1,355 millones.

Dentro de los pasivos no corrientes se incluyó una deuda concursal de S/ 6,891 millones. En concreto, si bien hay una mejora de los indicadores operativos, apoyada en las eficiencias y la reducción de gastos, también hay una situación financiera que todavía refleja pérdidas netas y patrimonio negativo.