En la próxima década, el Perú enfrentará el vencimiento de 38 concesiones, como parte contratos que naturalmente empiezan a llegar a su fin, recordó el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

“Entre 2026 y 2035 vencen 38 concesiones. Es decir, 1 de cada 3 concesiones vigentes. Solo en transportes son 13 hasta el 2036. Frente a ello, hay que considerar que cuando se decide a última hora se negocia en desventaja”, expuso en el 10° Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo 2026, de AFIN.

Concesiones de transporte que vencerían hacia el 2036. Fuente: ProInversión

Con esto en mente, Del Carpio recordó aquellas concesiones donde se apostó por una adenda hasta 14 años que venza el contrato:

Línea 1 del Metro de Lima: el contrato vence en 2041, adenda (en proceso) 14 años antes

Terminal de embarque de concentrado de minerales (en proceso): vence en 2034, adenda 7 años antes

Cálidda: vence en 2033, adenda (en proceso) 6 años antes

Matarani: vence 2029, adenda 4 años antes (se firmó el 6 de noviembre de 2025)

Adenda con Cálidda, para que extienda concesión al sur (con su proyecto "7 Regiones"), se firmaría antes que culmine el año. (Foto: Andina)

¿Ampliar o volver a licitar?

Cuando una concesión está por vencer, para decidir si se amplía el contrato o se vuelve a licitar, ProInversión intenta responder tres preguntas, remarcó Del Carpio: cuánto cuesta esperar una nueva licitación; más plazo a cambio de qué; cuándo vale la pena ampliar.

El titular de la agencia de promoción de la inversión señaló que si solo esperamos el vencimiento, sin más, hay un costo de no decidir.

“Hay que considerar que en el últimos años ya no hay tiempo para [que el concesionario] invierta porque no se recupera. Entonces, si no se invierte, el servicio se estanca justo cuando la demanda crece. Si se obliga a invertir en los últimos años, al final es el Estado quien paga la inversión que no alcanzó a amortizarse”, explicó.

Luis Del Carpio. Foto: Hugo Pérez @Photo.Gec

Del Carpio recuerda que la nueva Ley de APP, N° 32441, ya obliga a decidir al menos tres años antes de que culminen las concesiones.

Si se toma el camino de la adenda, la pregunta es, de ser el caso, cuál es plazo plazo adicional que se aplica: “Lo que hay que discutir son las condiciones de la renovación. Y, la condición central es el plazo. Es el cheque del Estado y se desprende de un cálculo”.

Aunque fue claro al decir que no se puede avanzar con una adenda de ampliación de plazo cuando la inversión ya estaba comprometida, compensa incumplimientos o traslada riesgos al Estado, y el plazo excede lo que la inversión necesita.