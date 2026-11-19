Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de Empresas DBS (representante en Perú de Kiko Milano), señaló que el local aperturado este jueves en el centro comercial surcano tiene 40 metros cuadrados (m2) y corresponde al formato Kuma, caracterizado por combinar diseño minimalista, espacios luminosos y la exhibición de productos más sofisticados. La tienda contará con 1,200 SKU’s en esta primera etapa.

“Tuvimos la oportunidad de tomar este espacio en el Jockey Plaza y lo hicimos. Se trata de una inversión de alrededor de US$ 350,000″, señaló.

Kiko Milano tiene un plan agresivo de expansión. (Foto: Kiko Milano)

La representante manifestó que el objetivo es inaugurar una segunda tienda este año, aunque reconoció que por temas de tiempo podría trasladarse dicha apertura al 2026. “No sabemos si alcanzaremos a abrir la segunda ubicación en este diciembre o ya lo programamos para enero del 2026. De momento, estamos a poco de que nos entreguen el punto para iniciar la implementación”, añadió.

No obstante, la expansión de la marca no solo considera tiendas propias. Así, Kiko Milano también llegará a Plaza San Miguel, Mall Aventura Arequipa y Real Plaza Piura, pero a través de corners en las tiendas DBS Beauty Store.

“Kiko Milano, al igual que DBS, son marcas transversales que buscan estar en distintas ciudades, locaciones y estratos sociales”, remarcó Rosenberg.

Más tiendas al 2027

Para el 2027, la ejecutiva de Empresas DBS sostuvo que se contempla una mayor cobertura con Kiko Milano. La proyección es abrir cinco tiendas, idealmente en centros comerciales para aprovechar el flujo de público.

“Esto incluye también aperturas en provincias, según las oportunidades de ubicación que vayamos teniendo en los malls”, afirmó.

La inversión estimada por apertura se estima igual que en el caso del Jockey Plaza en US$ 350,000, considerando un portafolio que abarca categorías de maquillaje, cosméticos y skin care.

“La venta más fuerte es maquillaje, pero skin care también es una categoría que está creciendo de manera relevante. En nuestra experiencia como DBS, observamos un consumidor peruano que consume mucha belleza e investiga antes de comprar. Asimismo, reconocemos que son más atrevidos en cuanto a colores, a diferencia del consumidor chileno, que todavía es más clásico y tradicional”, explicó.

El ticket promedio de compra en una tienda Kiko Milano es de US$ 30.

La implementación de la tienda de Kiko Milano en el Jockey Plaza costó US$ 350,000. (Foto: Kiko Milano)

El dato

Ante un fuerte Fenómeno El Niño (FEN), Rosenberg aceptó que existen riesgos de que las ventas en el país se afecten. “Es un tema que nos preocupa bastante e incluso en Chile también nos está pegando de manera importante”, expresó.