La ejecutiva manifestó que a partir de 9 tiendas presentes en el Perú, la meta para el cierre del 2026 es tener por lo menos seis nuevas ubicaciones, priorizando en esta etapa inicial de la expansión locales dentro de centros comerciales. Para ello, la compañía se enfoca en nuevas posiciones en Lima, pero también en provincias.

“Ya tenemos tiendas en Trujillo, Chiclayo, Arequipa y las próximas dos inauguraciones se realizarán en dos centros comerciales de Piura. En nuestro proyecto está llegar a distintas ciudades, también ligado a las oportunidades que van saliendo, ajustado a una ubicación adecuada y a la disponibilidad del espacio”, explicó Rosenberg.

En esa línea, la vocera adelantó que dentro de este plan de aperturas se incluye el ingreso de la franquicia Kiko Milano a realizarse en el segundo semestre de este año . Inicialmente, la marca apostaría por hasta tres locales este 2026; sin embargo, el objetivo es lograr las 20 tiendas en los próximos cinco años.

“Estamos muy enfocados en llevar esta franquicia (Kiko Milano) a Perú, con tiendas stand alone y también con ‘shop in shop’ dentro de los DBS Beauty Store. De hecho, las seis tiendas que proyectamos aperturar este 2026 se dividen entre DBS Beauty Store y Kiko Milano”, afirmó la ejecutiva.

Con casi 30 años en el mercado, Kiko Milano es una firma de maquillaje, originaria de Italia, que ofrece productos de “lujo asequible”. La marca ya tiene presencia en países como Brasil y Chile. “Consideramos que el mercado peruano tiene mucho potencial en el negocio de belleza, lo que lo ha convertido en un punto atractivo para la expansión de cadenas especializadas“, agregó.

DBS tiene agresivo plan de expansión en Perú. (Foto: DBS)

Nuevas marcas propias

DBS Beauty Store cuenta con más de 7,000 productos en portafolio, destacando también el desarrollo de marcas propias que vienen performando positivamente en el mercado local. Al respecto, Rosenberg destacó los buenos resultados de sus sellos DBS Collection, DBS Beauty Tools y Glam Factor.

“Nuestra marca propia de maquillaje DBS Collection ha tenido una super buena recepción en Perú, mucho más alta de lo esperado, agotando stock en varios productos constantemente. De igual modo, nuestra marca propia de accesorios DBS Beauty Tools tiene buena venta junto a Glam Factor, que se orienta a sets de belleza”, remarcó la ejecutiva.

Bajo este favorable panorama, la vocera indicó que la chilena sumará dos nuevas marcas propias a su vitrina peruana, específicamente, DBS Basics y Body Luxuries, cuyos sellos albergan productos de limpieza básica y de cuidado corporal, respectivamente.

“Estamos preparando todo para llegar en el segundo semestre con estas dos marcas que ya se encuentran en Chile y que ahora ingresarán a Perú. Creemos que la relevancia de nuestras marcas propias consisten en que son productos de muy buena calidad a precio asequible; además, de toda la innovación que tenemos en productos de interesante rotación, como maquillaje”, sostuvo.

Actualmente, el ticket de venta en DBS Beauty Store varía entre US$ 15 y US$ 20, con un promedio de dos productos por compra.