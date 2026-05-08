Kiko Milano ingresará en el segundo semestre 2026. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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Con nueve meses en el mercado local, la chilena DBS Beauty Store viene cumpliendo las expectativas de facturación planteados por Empresas DBS, propietaria de la cadena de belleza que ya cuenta con más de 70 tiendas en el vecino país y que proyecta también una agresiva expansión en suelo peruano. En diálogo con Gestión, Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de Empresas DBS, adelantó los planes de la compañía para este año.

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