La inversión privada está viviendo un buen momento en el Perú. Según data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este indicador creció 13.6% en el tercer trimestre del 2026, con lo que mantuvo una expansión a doble dígito por quinto trimestre consecutivo.

Si bien es innegable que crecer a más de 10% desde la segunda mitad del 2025 muestra el dinamismo del sector privado, vale decir que entre julio y septiembre de este año perdió el ritmo que había alcanzado.

Se había acelerado hasta alcanzar un pico de 17.6% del segundo trimestre (ese había sido su mejor resultado desde 2010, excluyendo el rebote de la pandemia).

Esto podría explicarse, en parte, por las expectativas para invertir a 3 meses que desde agosto último viene perdiendo fuerza, aunque aún se mantiene en terreno optimista.

“En el tercer trimestre de 2026, la inversión privada creció 13.6% interanual, con lo que mantuvo tasas de dos dígitos de crecimiento. Este desempeño se explicó por la expansión de la inversión no residencial (15.4%), tanto minera como no minera, y por la aceleración de la inversión residencial (9.0%)”, se lee en el reporte del BCRP.