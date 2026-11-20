La visita del papa León XIV al Perú, realizada del 11 al 16 de noviembre, generó un impacto económico de S/ 680.2 millones en actividades vinculadas al turismo, como resultado de la movilización de 1,093,206 visitantes en cinco destinos del país, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Los visitantes recorrieron Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba, cifra que superó las proyecciones iniciales del sector, que estimaban la llegada de alrededor de 850,000 personas y un impacto económico de S/ 300 millones.

Este movimiento favoreció a diversos negocios vinculados a la actividad turística, entre ellos establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte, comercios y operadores turísticos.

Nacionales y extranjeros gastaron durante la visita del Papa León XIV. (Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

Nacionales y extranjeros en la visita del Papa

Del total de visitantes registrados durante la visita del Santo Padre, el 58.7% correspondió a turistas internos (642,200), el 21.2% a turistas extranjeros (231,900) y el 20% a excursionistas (219,100); es decir, personas que visitaron los destinos durante el día, sin pernoctar.

En cuanto a los turistas nacionales, estos provinieron principalmente de Cajamarca (20.4%), Lima (12.4%), Cusco (11.7%), Arequipa (9.6%), La Libertad (7.8%), Piura (6%), Apurímac (4.1%), Lambayeque (3.9%), Huánuco (3.7%) y Puno (2.6%), entre otras regiones.

Por su parte, los visitantes extranjeros llegaron principalmente de Colombia (23.9%), Ecuador (15.2%), España (12.3%), Estados Unidos (10.1%), México (9.4%), Chile (6.5%), Argentina (5.1%) y Brasil (2.9%), además de otros países.

Desempeño económico por regiones

Respecto al impacto económico, los turistas internos generaron S/ 375.9 millones y los extranjeros, S/ 260.5 millones. Esto alude a visitantes que permanecieron al menos una noche en los destinos. Los excursionistas generaron S/ 43.8 millones.

Chiclayo concentró el mayor movimiento turístico y económico, al recibir 737,428 visitantes, equivalentes al 67.5% del total registrado en los cinco destinos, y generar S/ 502.8 millones.

En la tabla le siguió Lima, con un impacto económico de S/ 102.5 millones; Cusco, con S/ 59.3 millones; Pucallpa, con S/ 8.6 millones; y Santa Cruz de Succhabamba, con S/ 7 millones.

Los cinco destinos contaron con 10,956 establecimientos de hospedaje, que ofrecieron en conjunto 125,062 habitaciones y 219,296 camas en alojamientos formales.

Según la información recopilada por el Mincetur, cada turista interno gastó en promedio S/ 519 durante su visita; en tanto, el gasto promedio de los turistas extranjeros ascendió a S/ 1,069. En el caso de los excursionistas, el gasto promedio fue de S/ 173 por persona.