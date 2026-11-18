La visita del papa León XIV al Perú movilizó a un total de 7.5 millones de personas, informaron desde la Cancillería, citando datos recogidos del Vaticano.

El ministro Marco Vinelli —titular de Desarrollo Agrario y Riego, pero quien expuso ante el Congreso el pliego presupuestal del ministerio que encabeza Carlos Espá— sostuvo que de ese total, 2.12 millones de fieles acudieron a los eventos litúrgicos del santo padre.

“Su organización constituyó una prioridad para el Estado”, dijo. No obstante, la Cancillería anunció que investiga las fallas de audio y video durante la misa del papa León XIV en Las Palmas, alertadas en el último día de su viaje.

Vale recordar que el papa León XIV estuvo 6 días en nuestro país y visitó cinco ciudades: Chiclayo, Pucallpa, Cusco, Cajamarca y Lima.

De esa manera, la travesía de León XIV en nuestro país supera a los registros de las llegadas de Francisco (2018) y Juan Pablo II (1985 y 1988).

LEA TAMBIÉN: Cancillería investiga fallas de audio y video durante misa del papa León XIV en Las Palmas