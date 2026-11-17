Durante la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión papal en su retorno a Roma, el papa León XIV se refirió con humor al incidente ocurrido en Lima, cuando un denario lanzado desde el público terminó impactándolo en el rostro mientras se desplazaba en el papamóvil.

El episodio ocurrió antes de la multitudinaria misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas. Al ser consultado por lo sucedido, el pontífice restó importancia al golpe y lo vinculó con las muestras de afecto y devoción que recibió durante su visita a distintas ciudades del Perú .

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo; pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe”, señaló León XIV.

El sumo pontífice también recordó el esfuerzo de los fieles por acercarse al vehículo papal durante sus desplazamientos y comparó esas escenas con el pasaje bíblico de la mujer que buscaba tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición.

Un rosario golpeó al papa León XIV en la cara en su último recorrido en ‘papamóvil’ en Perú. Foto: EFE.

“Yo paseaba en la camioneta y era tocar la ventana del papa, y trataban de pasar los límites de la Policía Nacional. Esas cosas. Pero querían vivir y sentir y experimentar esta fe”, comentó.

Agradecimiento por la visita

Durante su intervención, León XIV agradeció el trabajo realizado para organizar sus actividades en Lima, Pucallpa, Cusco y Chiclayo. El papa destacó tanto las ciudades con mayores recursos como aquellas en las que, según remarcó, encontró un particular calor humano de parte de la población.

Asimismo, dejó una broma sobre un eventual regreso al país. “Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos, entonces los vamos a dejar descansar un poco”, afirmó.

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El pontífice también se refirió al encuentro que sostuvo en Lima con personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia católica. Explicó que la reunión tuvo como objetivo acompañarlas en su proceso de sanación y reafirmó el compromiso de la institución con la prevención para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.

Finalmente, al ser consultado por su estado físico, luego de haber sido sometido a una cirugía hace poco más de un mes, León XIV aseguró encontrarse “bastante bien”, aunque reconoció que todavía no está al 100%. Atribuyó la energía mostrada durante una gira de casi dos semanas a la oración de los fieles, el respaldo médico y “el don de la resistencia”.