Todos vuelven. El papa León XIV ya se encuentra en territorio peruano. Como parte de su travesía por Sudamérica, el santo padre aterrizó en la Base Aérea del Callao a las 05:02 pm, anticipándose unos 30 minutos a lo previsto. Exactamente a las 5:34, descendió el avión y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, junto a una delegación de la Iglesia Católica.

Se trata de la tercera visita de un papa al territorio peruano, considerando que en los años ochenta vino el papa Juan Pablo II y Francisco, en 2018.

León XIV provino de Buenos Aires, y se espera que este miércoles 11 de noviembre llegue a Palacio de Gobierno para una ceremonia de bienvenida.

Se tiene pautado para las 6:45 pm de hoy que se reúna con la presidenta Keiko Fujimori, y una hora después, que se encuentre con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Como parte de su primera visita apostólica al Perú, León XIV estará hasta el 16 de noviembre en nuestro territorio, y viajará por Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Para este jueves 12 de noviembre, se encontrará con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, para luego celebrar una misa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Recién el viernes 13 de noviembre el vicario de Cristo partirá hacia el norte del país —territorio conocido por él debido a su rol como obispo de Chiclayo—. Se espera que arribe a la Base Aérea de Chiclayo el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo a las 9:10 am, para que después realice una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel a las 10:30 am.

Fieles aguardan la llegada del papa León XIV en el Centro de Lima. Foto: GEC

El discurso de León XIV en Argentina y Uruguay

En su viaje por Uruguay y Argentina, el sumo pontífice dejó una serie de mensajes relacionados al rol de la clase política y la economía al servicio de los más necesitados.

“La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, dijo durante su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei.

En un contexto marcado por la tensión social entre el régimen de Milei y los jubilados —debido al recorte del gasto público—, el papa León XIV reiteró que se tiene que defender a “quienes se ven afectados por la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

Vale añadir que en su estadía por Uruguay, el santo padre señaló que las personas “no deberían irse a dormir sin comer ni recibir educación para su futuro digno”.

“Me habían dicho que aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso”, manifestó el papa León XIV antes de salir del país rioplatense.