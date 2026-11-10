Papa León XIV en Lima: conoce la ruta del Papamóvil y sus actividades
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El papa León XIV inicia su recorrido espiritual por Lima - g

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Papa León XIV en Lima: conoce la ruta del Papamóvil y sus actividades

El Papa León XIV llega este miércoles por la tarde al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, para iniciar su esperada visita al Perú. El Santo Padre recorrerá en vehículo cerrado las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, y luego, a bordo del Papamóvil, avanzará hasta Palacio de Gobierno. En su segunda jornada partirá desde la Nunciatura Apostólica y orará frente al Señor de los Milagros antes de llegar a la Plaza Mayor. (Foto: AFP / Video: América Multimedia

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