Papa León XIV en Lima: conoce la ruta del Papamóvil y sus actividades
El Papa León XIV llega este miércoles por la tarde al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, para iniciar su esperada visita al Perú. El Santo Padre recorrerá en vehículo cerrado las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, y luego, a bordo del Papamóvil, avanzará hasta Palacio de Gobierno. En su segunda jornada partirá desde la Nunciatura Apostólica y orará frente al Señor de los Milagros antes de llegar a la Plaza Mayor. (Foto: AFP / Video: América Multimedia