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Indeci reporta daños tras sismo de 6.7 que se sintió en varias regiones
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JUNÍN (PERÚ), 20/11/2026.- Fuerte temblor en Perú hoy: el sismo de magnitud 6.7 ocurrió a las 7:09 p. m. y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Perú
Indeci reporta daños tras sismo de 6.7 que se sintió en varias regiones
Luis Vásquez, jefe de Indeci, indicó que han identificado daños en Huánuco, Pasco, Chanchamayo, Tarma entre otras zonas, con derrumbes de rocas, corte de energía eléctrica y otros.
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20/11/2026 20H45
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