El Banco de la Nación informó que sus agencias atenderán con normalidad durante la visita del papa León XIV al Perú, excepto algunas oficinas de Lima Metropolitana y Lambayeque las cuales modificarán sus horarios o suspenderán la atención.

En Lima Metropolitana, la agencia Oficina Principal, ubicada en la avenida De la Arqueología 130, en San Borja, atenderá hasta la 1:00 p. m. el miércoles 11 de noviembre.

El jueves 12 de noviembre, las agencias de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras también brindarán atención únicamente hasta la 1:00 p. m.

Por su parte, la agencia Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, permanecerá cerrada durante toda la jornada del lunes 16 de noviembre.

En Lambayeque, las agencias de Pimentel y Periférica de Chiclayo no atenderán el viernes 13 de noviembre. Esta última se encuentra en la calle Juan Cuglievan 673.

Ante ello, la entidad precisó que los usuarios pueden realizar sus operaciones mediante agentes corresponsales, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Entre los canales digitales disponibles figuran la aplicación móvil Banco de la Nación y Págalo.pe. Esta última permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado.