Banco de la Nación modifica atención en algunas agencias por visita del papa. (Foto: GEC)
Banco de la Nación modifica atención en algunas agencias por visita del papa. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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las cuales modificarán sus horarios o suspenderán la atención.

en San Borja, atenderá hasta la 1:00 p. m. el miércoles 11 de noviembre.

El jueves 12 de noviembre, las agencias de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras también brindarán atención únicamente hasta la 1:00 p. m.

, permanecerá cerrada durante toda la jornada del lunes 16 de noviembre.

En Lambayeque, las agencias de Pimentel y Periférica de Chiclayo no atenderán el viernes 13 de noviembre. Esta última se encuentra en la calle Juan Cuglievan 673.

Ante ello, la entidad precisó que los usuarios pueden realizar sus operaciones mediante agentes corresponsales, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Esta última permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado.

Los usuarios podrán recurrir a canales alternativos. Algunas oficinas de Lima y Lambayeque tendrán horarios especiales o cerrarán en determinadas fechas. (Foto: GEC)
Los usuarios podrán recurrir a canales alternativos. Algunas oficinas de Lima y Lambayeque tendrán horarios especiales o cerrarán en determinadas fechas. (Foto: GEC)

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