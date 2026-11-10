El ministro Luis Galarreta aseguró que el Ejecutivo estuvo coordinando las fechas para compatibilizar ambas actividades. Foto: PCM
El ministro Luis Galarreta aseguró que el Ejecutivo estuvo coordinando las fechas para compatibilizar ambas actividades. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori busca viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, como parte de una gira que abordará la cumbre APEC y un encuentro con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, el cual coincide con la visita del papa León XIV al Perú.

, considerando que Keiko Fujimori desea viajar antes del 16 de noviembre —fecha en la que León XIV realizará la misa de despedida antes de partir a Roma—. Incluso, precisó que se trató de ajustar los itinerarios de ambos.

“No hay ningún repentino cambio. Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas (...) No hay ningún tema relacionado a que se quiere ir o que no, o que es un desaire”, contó a Canal N el premier.

Galarreta enfatizó que el Gobierno necesita buscar ayuda para el Perú, y eventos como la APEC son elementales para este propósito.

“Ahora que va a reunirse con el presidente chino, que le parece importante para el país, para las relaciones bilaterales que tenemos”, anotó.

El titular de la PCM insistió en que

Defiende continuidad de exfuncionarios de Boluarte

El primer ministro resaltó que la continuidad de algunos cuadros heredados del gobierno de Dina Boluarte se trata de una prolongación de dicha gestión.

Señaló que estos funcionarios deben ser evaluados por su desempeño y por su capacidad para trabajar bajo el liderazgo de la presidenta Fujimori.

“Si hay funcionarios que son buenos y que han trabajado bien, porque no todo tampoco en el Estado es malo”, precisó.

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