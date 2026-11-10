El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó este martes que algunas críticas a los 100 primeros días del gobierno de Keiko Fujimori son sesgadas.

“La crítica es válida. Felizmente estamos en un país libre. No sé si con (Roberto) Sánchez hubiera sido así, pero estamos en un país libre (...) La crítica es válida. Algunas críticas ya son sesgadas. Yo nunca he visto que estén atrás: “¿Y cuándo sale esto? ¿Y cuándo lo otro?”, de otro gobierno. Simplemente es parte de la crítica”, comentó.

Agregó que hay quienes, “lamentablemente, quieren el fracaso del gobierno por un tema político y hay quienes legítimamente critican porque habrá que comunicar mejor, porque no es un tema de que no se esté haciendo nada”.

¿Cambios en el Gabinete?

Al ser consultado si se evalúan cambios en el Gabinete, el premier descartó esta posibilidad.

“Hasta el día de hoy, no hay ningún cambio. Siempre lo he dicho: salvo un tema de salud, no tenemos ningún cambio en el camino. Como el caso que pasó con Rafael Rey, que tuvo un tema de salud y que lamentamos su salida (del MTC), pero todo el gabinete está haciendo trabajo permanente”, afirmó en entrevista con Canal N.

“La relación que tengo yo personal con la presidenta, de confianza, de amistad, no tiene nada que ver con las exigencias que nos ha puesto a cada uno. Y estamos en ese camino”, refirió.

Respecto a las acciones en seguridad, dijo que el titular del Interior, César Astudillo presenta diferentes acciones que hace la Policía.

“Nosotros, el día uno, hemos tenido reuniones primero con toda la inteligencia, con la presidenta, con la Fiscalía, con Justicia, para ver dónde está el cuello de botella. Nos hemos reunido con todos los actores para ver las hojas de ruta”, remarcó.

En esa línea, subrayó que el ministro Astudillo tiene el respaldo de la presidenta. “Si sirve el respaldo del jefe de gabinete, también, por supuesto. Todo el gabinete, en algún momento, como lo decía la presidenta, puede cambiarse”.

Galarreta adelantó también que se dará la reforma del INPE. “La reforma de la Policía apunta, por supuesto, no solamente al ingreso a la Policía, a la disciplina; apunta a tener un mayor equipamiento, mayor tecnología. Son como seis, siete puntos”.

Presupuesto del Congreso

El lunes, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres anunció la reducción del presupuesto. Ello, generó el cuestionamiento del presidente de la Cámara de Diputados, porque no fue informado previamente.

Ante este desencuentro, Galarreta dijo que “el presidente del Congreso, del Senado, Miguel Ángel Torres, está haciendo un trabajo interesante”, aun cuando tienen menos presupuesto, “siendo bicameral”.

“Era una sola cámara, que luego, por supuesto, hubo que adicionar oficinas. No se puede comparar el último año de un Congreso unicameral (...) Sí ha habido gastos. Tenía que haber, porque se tenían que habilitar nuevas oficinas. Antes eran 130, ahora son 190″, sostuvo.

En esd sentido, dijo que ambas cámaras deben conversar y expresar sus requerimientos.

“Tal vez algunos están pensando en seguir dando bonos. Creo que el presidente del Senado ha dicho que parece que él está más con la línea de austeridad. Es más, de los trescientos millones que ha devuelto el Senado a través de Miguel Torres, que algunos pueden decir “es el 0.03”, si quieren, pero tres millones están yendo para implementar la sala de monitoreo que hemos hecho en el cuartel general para luchar contra la inseguridad y para la compra de camionetas“, mencionó.