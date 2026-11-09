La presidenta Keiko Fujimori sostuvo el domingo en la noche que las cifras en materia de seguridad ciudadana muestran que su gobierno está yendo “en el camino indicado”.

“Las cifras muestran que vamos en el camino correcto, sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, agradecemos el apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia”, afirmó en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Además, recordó que se ha conformado el Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con la participación de 1,300 efectivos de ambas instituciones, desplegados en las zonas más peligrosas del país.

Añadió que las Fuerzas Armadas asumieron el control perimetral de cinco penales y que se han derribado antenas que transmitían señales ilegales en cuatro establecimientos penitenciarios. Añadió que se han desarticulado 37 organizaciones criminales y 2,700 bandas, se ha capturado a 16,000 personas requisitoriadas y se han incautado 1,300 armas de fuego.

Asimismo, la mandataria informó que el Consejo de Ministros ha aprobado tres decretos legislativos al amparo de las facultades delegadas por el Congreso.

“Del pedio de 66 medidas se nos dio 27 en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Se viene un paquete de 47 decretos legislativos que se van a debatir en el Consejo de Ministros. Hubiera sido ideal tener más, pero vamos a poder ir avanzando”, aseveró.

La presidenta ratificó que uno de los principales legados de su gestión será mejorar la educación del país. Foto: Presidencia.

Mejora de la educación

Durante su presentación, la presidenta Fujimori recordó el balance de sus primeros 100 días de gobierno e indicó que uno de los principales legados de su gestión será mejorar la educación del país. En ese sentido, señaló que su meta es construir 500 colegios cada año.

Agregó que se ha publicado una norma que aprueba nuevas reglas de disciplina escolar, orientadas a devolver la autoridad a los profesores. Estas establecen sanciones clasificadas en leves, graves y muy graves, así como la expulsión de los alumnos que no se comporten adecuadamente y cometan faltas muy graves.

También refirió que se lanzó el plan lector, que dispone dedicar un tiempo diario a la lectura en los colegios. Exhortó a los padres de familia a reforzar esta práctica por las tardes, los fines de semana y durante las vacaciones, porque la lectura incide en el desarrollo de los escolares.

Récord en agroexportación

Asimismo, la mandataria recordó que el buen manejo de la economía ha permitido destinar 18,000 millones de soles adicionales al presupuesto de 2027, como parte de un paquete contracíclico para impulsar la economía frente a los efectos del fenómeno El Niño y los choques externos.

De esos recursos, según dijo, se destinarán 2, 500 millones de soles a la entrega de bonos a las familias afectadas por el fenómeno El Niño, 6,000 millones de soles a infraestructura educativa y 7,000 millones de soles a proyectos paralizados, lo que dará dinamismo a la mano de obra.

Precisó que la tasa de desempleo en el país es del 4.4 %, la más baja de los últimos años, y que la agroexportación batió récord, con más de 7,000 millones de dólares en exportaciones.

De igual forma, dijo que se invertirá más de 500 millones de soles a través del Programa Nacional de Compras a MYPErú para financiar la confección de 1.2 millones de kits escolares por parte de emprendedores y pequeños empresarios.