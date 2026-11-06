Keiko Fujimori aseguró que crímenes diarios bajaron de 7.5 a 6.5 en sus primeros 100 días de gestión. Foto: Presidencia (Foto: Gonzalo Córdova / GEC)
Keiko Fujimori aseguró que crímenes diarios bajaron de 7.5 a 6.5 en sus primeros 100 días de gestión. Foto: Presidencia (Foto: Gonzalo Córdova / GEC)
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Redacción Gestión
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durante el balance de sus primeros 100 días de gestión.

La mandataria sostuvo que el promedio diario de crímenes pasó de 7.5 a 6.5 desde que asumió el cargo.

“Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada. No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección”, mencionó la mandataria.

Como parte de su estrategia, Fujimori destacó la creación de un Comando Unificado integrado por 1,350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo una sola conducción contra el crimen organizado.

También informó sobre la instalación de una comisión multisectorial de alto nivel para resolver obstáculos y coordinar acciones entre las entidades públicas y el sector privado. A estas medidas se suma un grupo encabezado por el ministro del Interior y el jefe de la Policía, encargado de elaborar una propuesta de reforma policial.

En su balance operativo, la presidenta afirmó que se desarticularon 37 organizaciones criminales y 2,700 bandas, se capturó a 16,325 personas requisitoriadas y se incautaron más de 1,300 armas de fuego. Asimismo, señaló que se emitieron 1,253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal.

además de intervenir campamentos e incautar insumos en Pataz y Madre de Dios.

En materia penitenciaria, Fujimori aseguró que su gobierno trabaja con las Fuerzas Armadas para recuperar el control de cinco establecimientos: Cochamarca, Ancón I, Castro Castro, El Milagro y Challapalca.

Además, informó sobre el derribo de siete torres de telecomunicaciones ilegales y 33 antenas, así como el retiro de 194 equipos de comunicación en distintos penales.

reclasificar a los internos y promover talleres productivos para la resocialización de quienes presentan menor peligrosidad.

Mencionó una operación conjunta de la PNP y el FBI, así como el apoyo de la Policía boliviana para capturar a un cabecilla de Los Pulpos.

Tras referirse a su visita a El Salvador y a la cooperación acordada con el presidente Nayib Bukele, afirmó que las experiencias consideradas útiles se adaptarán a la realidad peruana.

La mandataria reportó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y anunció la creación de dos megapenales. (Foto: Andina)
La mandataria reportó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y anunció la creación de dos megapenales. (Foto: Andina)

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