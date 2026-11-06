La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, habló sobre los resultados de su mandato en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana durante el balance de sus primeros 100 días de gestión.

La mandataria sostuvo que el promedio diario de crímenes pasó de 7.5 a 6.5 desde que asumió el cargo. Sin embargo, indicó que el crimen sigue siendo una problemática que aún su gobierno debe enfrentar.

“Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada. No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección”, mencionó la mandataria.

Como parte de su estrategia, Fujimori destacó la creación de un Comando Unificado integrado por 1,350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo una sola conducción contra el crimen organizado.

También informó sobre la instalación de una comisión multisectorial de alto nivel para resolver obstáculos y coordinar acciones entre las entidades públicas y el sector privado. A estas medidas se suma un grupo encabezado por el ministro del Interior y el jefe de la Policía, encargado de elaborar una propuesta de reforma policial.

En su balance operativo, la presidenta afirmó que se desarticularon 37 organizaciones criminales y 2,700 bandas, se capturó a 16,325 personas requisitoriadas y se incautaron más de 1,300 armas de fuego. Asimismo, señaló que se emitieron 1,253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal.

Respecto de la minería ilegal, sostuvo que las intervenciones permitieron destruir maquinaria valorizada en 876 millones de soles y recuperar 980 hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata, además de intervenir campamentos e incautar insumos en Pataz y Madre de Dios.

En materia penitenciaria, Fujimori aseguró que su gobierno trabaja con las Fuerzas Armadas para recuperar el control de cinco establecimientos: Cochamarca, Ancón I, Castro Castro, El Milagro y Challapalca.

Además, informó sobre el derribo de siete torres de telecomunicaciones ilegales y 33 antenas, así como el retiro de 194 equipos de comunicación en distintos penales.

La mandataria anunció que en los próximos meses se construirán dos megapenales, pero advirtió que también es necesario reducir el hacinamiento, reclasificar a los internos y promover talleres productivos para la resocialización de quienes presentan menor peligrosidad.

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La jefa de Estado también se refirió a la cooperación internacional como una herramienta para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan fuera de las fronteras. Mencionó una operación conjunta de la PNP y el FBI, así como el apoyo de la Policía boliviana para capturar a un cabecilla de Los Pulpos.

Tras referirse a su visita a El Salvador y a la cooperación acordada con el presidente Nayib Bukele, afirmó que las experiencias consideradas útiles se adaptarán a la realidad peruana.