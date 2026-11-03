El jefe del Gabinete Ministerial adelantó que convocará a la presidenta del Poder Judicial y al fiscal de la Nación a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. También participarán Osiptel, la UIF y empresas de telefonía. Foto: PCM
El jefe del Gabinete Ministerial adelantó que convocará a la presidenta del Poder Judicial y al fiscal de la Nación a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. También participarán Osiptel, la UIF y empresas de telefonía. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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Así lo anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, quien precisó que el encuentro se realizará en el marco de la , que preside.

El premier sostuvo que la lucha contra la delincuencia no depende únicamente de las acciones operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino también de la participación de las instituciones del sistema de justicia.

“El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado, todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, remarcó.

¿QUÉ OTRAS ENTIDADES PARTICIPARÁN DE ESTA ESTRATEGIA?

En este contexto, Galarreta Velarde informó que también serán convocados el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las empresas de telefonía.

Finalmente, el premier señaló que los resultados de estas estrategias se consolidarán progresivamente y afirmó que el país cuenta con una visión clara y liderazgo para recuperar el principio de autoridad.

El Ejecutivo también convocará a empresas de telecomunicaciones para sumar capacidades técnicas en la desarticulación de bandas delincuenciales. Foto: PCM
El Ejecutivo también convocará a empresas de telecomunicaciones para sumar capacidades técnicas en la desarticulación de bandas delincuenciales. Foto: PCM

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