El Gobierno convocará nuevamente a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para coordinar acciones contra la delincuencia y reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Así lo anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, quien precisó que el encuentro se realizará en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que preside.

El premier sostuvo que la lucha contra la delincuencia no depende únicamente de las acciones operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino también de la participación de las instituciones del sistema de justicia.

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En ese sentido, destacó la intervención del Ministerio Público en los operativos del Comando Unificado Pataz, a fin de garantizar que las acciones contra las organizaciones criminales cuenten con el respaldo legal.

“El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado, todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, remarcó.

Galarreta también señaló que el trabajo de las fuerzas del orden requiere el compromiso de todo el Estado para evitar que las personas detenidas por cometer delitos regresen a las calles y reincidan.

¿QUÉ OTRAS ENTIDADES PARTICIPARÁN DE ESTA ESTRATEGIA?

En este contexto, Galarreta Velarde informó que también serán convocados el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las empresas de telefonía.

Según explicó, estas entidades aportarán sus capacidades técnicas para contribuir a la desarticulación de las bandas delincuenciales.

Finalmente, el premier señaló que los resultados de estas estrategias se consolidarán progresivamente y afirmó que el país cuenta con una visión clara y liderazgo para recuperar el principio de autoridad.