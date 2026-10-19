El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló la denominada Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, junto con los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Según indicó el jefe del Gabinete Ministerial, la comisión buscará superar las trabas normativas, burocráticas, presupuestales y de gestión que dificultan la lucha contra el crimen.

“Con ello daremos una respuesta contundente a la delincuencia y devolveremos la tranquilidad a las familias peruanas”, señaló.

La comisión podrá convocar a representantes públicos y privados para coordinar el combate a la criminalidad y apoyar las acciones del Comando Unificado y la Policía Nacional.

La sesión se realizó en el Cuartel General del Ejército, en el distrito limeño de San Borja, que será el centro de operaciones y coordinación de la comisión.

Cabe precisar que este grupo de trabajo fue creado mediante el Decreto Supremo 141-2026-PCM, el cual estipula que depende de la PCM y supervisará las acciones del eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031, orientado a reducir los delitos violentos que afectan a la ciudadanía y las actividades económicas.

Asimismo, los ministros respaldaron por unanimidad la propuesta de la PCM para la secretaría técnica de la comisión, que será presentada en los próximos días.