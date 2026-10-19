PCM instala comisión de alto nivel para recuperar la seguridad y el orden público. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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junto con los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Según indicó el jefe del Gabinete Ministerial,

“Con ello daremos una respuesta contundente a la delincuencia y devolveremos la tranquilidad a las familias peruanas”, señaló.

La comisión podrá convocar a representantes públicos y privados para coordinar el combate a la criminalidad y apoyar las acciones del Comando Unificado y la Policía Nacional.

que será el centro de operaciones y coordinación de la comisión.

orientado a reducir los delitos violentos que afectan a la ciudadanía y las actividades económicas.

Asimismo, los ministros respaldaron por unanimidad la propuesta de la PCM para la secretaría técnica de la comisión, que será presentada en los próximos días.

El grupo buscará superar las trabas que dificultan la lucha contra el crimen y podrá convocar a representantes públicos y privados para coordinar acciones. Foto: PCM
El grupo buscará superar las trabas que dificultan la lucha contra el crimen y podrá convocar a representantes públicos y privados para coordinar acciones. Foto: PCM

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