La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados evaluará, este lunes 19 de octubre, denuncias contra tres legisladores en su quinta sesión no ordinaria.

La sesión comenzará a las 16:00 horas en la sala Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo y será dirigida por Henry Albañil, de la bancada Partido Cívico Obras.

La comisión realizará una audiencia sobre la denuncia contra Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, por presuntamente difundir en sus redes oficiales documentos que permitían identificar a una paciente de un hospital de Abancay y conocer información reservada de su historial médico.

Por otro lado, también se revisará el informe final contra Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú. Según lo que concluyó la investigación, el parlamentario habría ejercido violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe consideró que presuntamente cometió una falta grave que afectó la imagen de la Cámara, tras ser detenido en flagrancia el 30 de julio, horas después de jurar al cargo.

La comisión votará, además, los informes de calificación de otra denuncia contra Pérez Mallqui y de un expediente contra Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú.

Cabe precisar que, paralelo al procedimiento disciplinario, el Ministerio Público mantiene una investigación penal contra Pérez Mallqui por los mismos hechos de agresión denunciados.