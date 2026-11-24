Un plan aprobado a inicio de año puede quedarse corto en pocos meses. Los clientes piden otros canales, la competencia ajusta su oferta y la economía cambia las reglas del presupuesto. Sobre este último punto, de acuerdo con Gartner, el 93% de los CEO y altos ejecutivos encuestados espera que la volatilidad económica tenga un impacto alto o medio en sus objetivos estratégicos hasta 2027, pero solo el 24% declara un nivel alto de preparación para afrontarla.

La tecnología ocupa un lugar central en esa respuesta. Según la misma encuesta de Gartner, el 80% de esos CEO afirma que la tecnología se ha convertido en estrategia y el 75% planea aumentar su inversión tecnológica. Sin embargo, solo el 48% de las iniciativas digitales cumple o supera los objetivos de negocio. Esto plantea una pregunta para las áreas de negocio y tecnología: ¿qué aplicaciones, integraciones y servicios necesitan revisar para acompañar sus prioridades?

Evolucionar tiene un costo y conviene planificarlo. En la encuesta D4SME 2026 de la OCDE, el 39% de las pymes señala los costos de mantenimiento, como software o tarifas por servicios técnicos, entre las dificultades para adoptar herramientas digitales. Esa misma encuesta ubica la ampliación de mercados, con 33%, entre los beneficios más citados de la adopción digital.

¿Qué logra una empresa cuando revisa a tiempo su operación tecnológica?

Responder a tiempo a una nueva demanda también depende de la forma de planificar. Cuando la operación tecnológica se revisa con ese enfoque, las organizaciones pueden:

Priorizar iniciativas según su impacto en el negocio, a partir de una visión clara de la operación actual.

según su impacto en el negocio, a partir de una visión clara de la operación actual. Lanzar o ajustar servicios y canales con aplicaciones a la medida y sistemas conectados entre sí.

con aplicaciones a la medida y sistemas conectados entre sí. Aprovechar mejor lo que ya existe , renovando aplicaciones heredadas para que respondan a nuevos procesos.

, renovando aplicaciones heredadas para que respondan a nuevos procesos. Tener mayor visibilidad sobre el desempeño de aplicaciones e infraestructura para actuar con anticipación y atender incidentes con mayor rapidez.

Del cambio del mercado a la decisión

Con ese panorama, la primera decisión es por dónde empezar la revisión. “Lo primero es revisar si la operación tecnológica actual sigue respondiendo a las prioridades del negocio. Esto implica identificar qué aplicaciones y sistemas sostienen los procesos críticos, cómo se conectan entre sí, qué tan bien responden a las necesidades de los usuarios y dónde existen brechas de rendimiento o capacidad. A partir de ese diagnóstico, la empresa puede definir qué debe mantener, optimizar, modernizar o desarrollar, y priorizar las iniciativas según su impacto en el negocio. No se trata de cambiar toda la tecnología, sino de tomar decisiones sobre qué necesita evolucionar y en qué orden”, explica Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro.

Para llevar esta revisión a la práctica, las empresas pueden apoyarse en las capacidades tecnológicas que Claro Empresas pone a su disposición a través de las Prácticas de HITSS. Estas reúnen servicios especializados que acompañan a las empresas desde el análisis de su situación tecnológica actual hasta la gestión diaria de sus aplicaciones. Ese acompañamiento se organiza en tres momentos:

Definir el rumbo. Revisar la operación actual y priorizar según los objetivos del negocio, con acompañamiento en transformación digital, optimización de procesos y experiencia del cliente (Digital Transformation, Business Optimization y Customer Experience).

Construir y evolucionar. Lanzar o ajustar servicios y canales con aplicaciones web y móviles a la medida, conectar los sistemas internos con los canales digitales y renovar aplicaciones heredadas para que respondan a nuevos procesos (Software Development). Cuando el proyecto contempla la nube, también es posible migrar, modernizar y operar las aplicaciones en entornos de varias nubes (Cloud Services).

Gestionar lo que ya opera. Monitorear el desempeño de aplicaciones e infraestructura para detectar anomalías, diagnosticar problemas de rendimiento y actuar con anticipación, incluso en entornos de TI complejos (AMS, ITO and Observability).

Esa propuesta se resume en cinco frentes de acompañamiento para que la operación tecnológica esté preparada para cambiar.

Crecer y estar preparado

El mercado seguirá cambiando, y las empresas que revisan su operación tecnológica con regularidad pueden afrontar el cambio con más criterio. Decidir qué conservar, qué actualizar y qué gestionar de otra manera permite que cada inversión responda a una necesidad concreta del negocio, y que la tecnología acompañe las decisiones comerciales.

Esa revisión puede apoyarse en un aliado que conozca tanto la operación como los objetivos del negocio, y que acompañe a la empresa desde la estrategia hasta la operación diaria. Ese es el rol de Claro empresas a través de las Prácticas de HITSS, parte de su propuesta de soluciones tecnológicas, disponibles para las organizaciones que quieran iniciar ese camino.

Estos servicios se encuentran disponibles para clientes RUC 20 y está sujeto a evaluación crediticia y requerimientos técnicos. Conoce condiciones, restricciones y más sobre cada una y cómo pueden aplicarse a tu empresa en claro.com.pe/empresas/soluciones/hitss.

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