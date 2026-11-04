El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció una inyección de S/ 3 millones para fortalecer las acciones de prevención y atención de la anemia en cinco regiones prioritarias del país, durante la presentación del Pacto Nacional contra la Anemia Infantil, encabezada por la presidenta, Keiko Fujimori.

El titular del sector explicó que los recursos estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en Loreto, Puno, Cajamarca y Ayacucho, así como en Lima Metropolitana, especialmente frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Dyer remarcó que la lucha contra la anemia no debe limitarse a identificar casos o entregar suplementos, sino garantizar una atención integral que incluya diagnóstico, tratamiento, seguimiento y recuperación de los niños y madres gestantes.

“No podemos conformarnos con registrar un diagnóstico o entregar un suplemento. Debemos garantizar que cada niño y madre gestante reciba la atención que necesita”, enfatizó el ministro.

Asimismo, Dyer anunció la aprobación de la Resolución Ministerial 808-2026-MINSA, la cual establece cinco fichas técnicas de Obras por Impuestos (OxI).

Las cuales estarán orientadas a combatir la anemia y la desnutrición, con el propósito de fortalecer los servicios de salud y garantizar no solo infraestructura, sino también personal, equipamiento e insumos para su funcionamiento.

Por otro lado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, dio a conocer la puesta en marcha de un plan piloto para gestionar información nominal en 19 distritos de cinco regiones del país.

La administración de esta base de datos estará a cargo del organismo de focalización e información social y buscará integrar los registros de distintas entidades públicas.

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Asimismo, el Midis identificó una cartera preliminar de proyectos por S/ 53 millones que se ejecutarán bajo la modalidad de servicios por impuestos.

Para ello, se prevé la participación de los ministerios de Vivienda, Educación, Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Producción y Trabajo y Promoción del Empleo.

GOBIERNO BUSCA REDUCIR ANEMIA A LA MITAD EN CINCO AÑOS

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori reafirmó que la lucha contra la anemia infantil será una prioridad de su gobierno y estableció como meta reducir este problema.

“Este gobierno tiene en la lucha contra la anemia una prioridad fundamental y por eso este compromiso lo asumen varios ministros de Estado. Y en los próximos [...] cinco años, nuestro objetivo es muy claro, reducir la anemia por lo menos a la mitad”, afirmó Fujimori.

La mandataria advirtió sobre las consecuencias de la anemia durante los primeros meses de vida y sostuvo que el país no puede permitir que los niños vean comprometido su desarrollo desde temprana edad.

“La mayor injusticia que podemos cometer como país es condenar a un niño desde que nace. Un niño con anemia antes del año disminuye sus capacidades que después nadie le va a devolver”, manifestó.

Fujimori también hizo un llamado a los gobiernos regionales, autoridades locales, empresas, organizaciones sociales y familias para asumir un compromiso conjunto.

Finalmente, la mandataria fue enfática al señalar que “No hay ideologías ni excusas que valgan. Hay un niño en Puno, en Ayacucho, en Loreto, en las afueras de Lima. Ellos necesitan hierro, agua segura y un control a tiempo”.

La presidenta concluyó señalando que el pacto debe traducirse en acciones concretas que lleguen a los hogares y comunidades, porque la lucha contra la anemia infantil es una responsabilidad compartida entre todos.