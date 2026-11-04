El Gobierno busca disminuir a la mitad la prevalencia de anemia en un periodo de cinco años. Para ello, el ministro Dyer anunció recursos por S/ 3 millones. (Foto: Andina)
El Gobierno busca disminuir a la mitad la prevalencia de anemia en un periodo de cinco años. Para ello, el ministro Dyer anunció recursos por S/ 3 millones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció una inyección de S/ 3 millones para fortalecer las acciones de prevención y atención de la anemia en cinco regiones prioritarias del país, durante la presentación del Pacto Nacional contra la Anemia Infantil, encabezada por la presidenta, Keiko Fujimori.

“No podemos conformarnos con registrar un diagnóstico o entregar un suplemento. Debemos garantizar que cada niño y madre gestante reciba la atención que necesita”, enfatizó el ministro.

Las cuales estarán orientadas a combatir la anemia y la desnutrición, con el propósito de fortalecer los servicios de salud y garantizar no solo infraestructura, sino también personal, equipamiento e insumos para su funcionamiento.

Por otro lado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, dio a conocer la puesta en marcha de un plan piloto para gestionar información nominal en 19 distritos de cinco regiones del país.

Asimismo, el Midis identificó una cartera preliminar de proyectos por S/ 53 millones que se ejecutarán bajo la modalidad de servicios por impuestos.

Para ello, se prevé la participación de los ministerios de Vivienda, Educación, Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Producción y Trabajo y Promoción del Empleo.

GOBIERNO BUSCA REDUCIR ANEMIA A LA MITAD EN CINCO AÑOS

“Este gobierno tiene en la lucha contra la anemia una prioridad fundamental y por eso este compromiso lo asumen varios ministros de Estado. Y en los próximos [...] cinco años, nuestro objetivo es muy claro, reducir la anemia por lo menos a la mitad”, afirmó Fujimori.

La mandataria advirtió sobre las consecuencias de la anemia durante los primeros meses de vida y sostuvo que el país no puede permitir que los niños vean comprometido su desarrollo desde temprana edad.

“La mayor injusticia que podemos cometer como país es condenar a un niño desde que nace. Un niño con anemia antes del año disminuye sus capacidades que después nadie le va a devolver”, manifestó.

Finalmente, la mandataria fue enfática al señalar queNo hay ideologías ni excusas que valgan. Hay un niño en Puno, en Ayacucho, en Loreto, en las afueras de Lima. Ellos necesitan hierro, agua segura y un control a tiempo”.

La presidenta concluyó señalando que el pacto debe traducirse en acciones concretas que lleguen a los hogares y comunidades, porque la lucha contra la anemia infantil es una responsabilidad compartida entre todos.

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