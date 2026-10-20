El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con más de 5,000 brigadistas capacitados y 30 puestos médicos de avanzada para responder a las emergencias sanitarias que podrían presentarse por los efectos del fenómeno El Niño, informó el ministro de Salud, Luis Dyer.

Durante su presentación ante el Congreso de la República, en el marco de la jornada interparlamentaria sobre preparación y respuesta sanitaria ante El Niño y brotes epidémicos 2026-2027, el titular del sector detalló las acciones previstas para proteger a la población frente a las lluvias intensas, inundaciones y sequías. En ese contexto, indicó que se han identificado 796 distritos del país en peligro inminente.

La estrategia incluye el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas de alerta temprana para detectar posibles brotes de enfermedades y facilitar una intervención oportuna de los servicios de salud. También contempla medidas de prevención y control de vectores para reducir el riesgo de transmisión del dengue, así como acciones para promover el acceso al agua segura y al saneamiento.

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“Estamos con los equipos del Minsa y también con EsSalud, trabajando de la mano. Estamos con la vigilancia epidemiológica y, obviamente, actuando de manera temprana”, señaló Dyer. Asimismo, destacó las campañas informativas y de vacunación como parte de las medidas preventivas.

Brigadistas y puestos médicos para atender emergencias

Como parte de la preparación, el Minsa prevé desplegar los 30 puestos médicos de avanzada (PMA) en zonas de alto riesgo. Estos espacios permitirán reforzar la atención sanitaria y complementar la capacidad de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel.

El Minsa informó que cuenta con más de 5,000 brigadistas capacitados para atender emergencias sanitarias ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Foto: Minsa.

El sector también contempla distribuir kits con insumos y medicamentos esenciales en zonas de difícil acceso, con capacidad prevista para garantizar 10,000 atenciones. A ello se suman el mantenimiento y la reposición de equipos biomédicos para fortalecer la respuesta ante posibles contingencias.

Durante la jornada, la senadora Susana Matute, presidenta de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado, exhortó a la ciudadanía a participar en las medidas preventivas y cumplir con la vacunación contra el dengue y el sarampión, según las indicaciones del personal sanitario.

Vigilancia epidemiológica y coordinación con autoridades locales

El plan sanitario también considera el seguimiento de los eventos climáticos para anticipar sus posibles efectos en la salud pública y facilitar la intervención de los servicios médicos en las zonas vulnerables.

Dyer resaltó la importancia de coordinar acciones con los gobiernos regionales y locales para difundir información oportuna, promover la participación ciudadana y preparar a los establecimientos de salud frente a las emergencias que podría ocasionar el fenómeno El Niño.

Con estas medidas, el Minsa busca reducir los riesgos sanitarios y garantizar una atención oportuna, especialmente en los distritos identificados como zonas de peligro ante los posibles efectos del evento.