El Minsa incorporó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento del VIH y las hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. Foto: Andina/ Referencial.
El Minsa incorporó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento del VIH y las hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. Foto: Andina/ Referencial.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El para el tratamiento de personas con VIH y hepatitis virales crónicas B y C. La medida contempla nuevas alternativas terapéuticas, incluidas combinaciones de medicamentos en una sola tableta, y opciones para pacientes que requieren modificar su esquema de tratamiento.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial n.° 929-2026/MINSA, que actualiza la lista complementaria al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). Esta modificación permitirá gestionar la adquisición de los productos e incorporar las nuevas alternativas en las normas que regulan su utilización en el sistema de salud.

Nuevas opciones para niños, adultos y gestantes

Entre las principales incorporaciones figura la combinación de abacavir/lamivudina/dolutegravir en comprimidos dispersables, una presentación que puede disolverse en agua para facilitar su . Según el Minsa, esta alternativa de toma diaria permitirá simplificar el tratamiento de aproximadamente 500 menores en el país y contribuir a su continuidad.

Para los adultos con VIH, la lista incluye tenofovir alafenamida/emtricitabina, indicado para pacientes con determinadas complicaciones renales o de mineralización ósea, y darunavir/ritonavir, destinado a quienes no responden adecuadamente al tratamiento antirretroviral de primera línea. El sector estima que más de 4,000 adultos podrían beneficiarse de estas alternativas.

, con el objetivo de ofrecer una alternativa terapéutica para este grupo de pacientes.

El Minsa incorporó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento del VIH y las hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. Foto: Minsa.
El Minsa incorporó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento del VIH y las hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. Foto: Minsa.

En el caso de las hepatitis virales crónicas, se incorporó tenofovir alafenamida para el tratamiento de la hepatitis B, con una población potencial de más de 500 beneficiarios. Para la hepatitis C, se incluyó la combinación de sofosbuvir/daclatasvir, que estaría destinada a más de 300 personas.

Actualización de la lista de medicamentos

Los productos podrán ser prescritos en establecimientos de salud del primer nivel de atención que cumplan las condiciones previstas en la normativa vigente.

. Según el Minsa, la lista complementaria no se actualizaba desde 2023.

El ministerio señala que garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en todas las regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR

Dengue en Perú: Minsa advierte que podrían incrementarse por altas temperaturas
Minsa ordena retirar dos marcas de agua de mesa por contaminación bacteriana: ¿cuáles son?
Gobierno declara al Minsa en reorganización para evaluar gestión y proponer reformas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.