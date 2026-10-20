El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó la incorporación de ocho productos farmacéuticos para el tratamiento de personas con VIH y hepatitis virales crónicas B y C. La medida contempla nuevas alternativas terapéuticas, incluidas combinaciones de medicamentos en una sola tableta, y opciones para pacientes que requieren modificar su esquema de tratamiento.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial n.° 929-2026/MINSA, que actualiza la lista complementaria al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). Esta modificación permitirá gestionar la adquisición de los productos e incorporar las nuevas alternativas en las normas que regulan su utilización en el sistema de salud .

Nuevas opciones para niños, adultos y gestantes

Entre las principales incorporaciones figura la combinación de abacavir/lamivudina/dolutegravir en comprimidos dispersables, una presentación que puede disolverse en agua para facilitar su administración a niños con VIH. Según el Minsa, esta alternativa de toma diaria permitirá simplificar el tratamiento de aproximadamente 500 menores en el país y contribuir a su continuidad.

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Para los adultos con VIH, la lista incluye tenofovir alafenamida/emtricitabina, indicado para pacientes con determinadas complicaciones renales o de mineralización ósea, y darunavir/ritonavir, destinado a quienes no responden adecuadamente al tratamiento antirretroviral de primera línea. El sector estima que más de 4,000 adultos podrían beneficiarse de estas alternativas.

La actualización también amplía el uso de la combinación tenofovir/emtricitabina/dolutegravir para gestantes con VIH, con el objetivo de ofrecer una alternativa terapéutica para este grupo de pacientes.

El Minsa incorporó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento del VIH y las hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. Foto: Minsa.

En el caso de las hepatitis virales crónicas, se incorporó tenofovir alafenamida para el tratamiento de la hepatitis B, con una población potencial de más de 500 beneficiarios. Para la hepatitis C, se incluyó la combinación de sofosbuvir/daclatasvir, que estaría destinada a más de 300 personas.

Actualización de la lista de medicamentos

Los productos podrán ser prescritos en establecimientos de salud del primer nivel de atención que cumplan las condiciones previstas en la normativa vigente.

La incorporación fue gestionada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), a través del área responsable de VIH y hepatitis, ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Según el Minsa, la lista complementaria no se actualizaba desde 2023.

El ministerio señala que garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en todas las regiones del país.