El riesgo para los peruanos de un mandato “desbordado”, según Videnza. | Crédito: Freepik
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El debate sobre medicamentos suele concentrarse en precios, desabastecimiento o compras públicas fallidas, los cuales son sin duda problemas que nos afectan a todos. Sin embargo, existe un riesgo menos visible, pero con efectos potencialmente más graves: la debilidad del sistema encargado de garantizar que los medicamentos y dispositivos médicos que circulan en el país sean seguros, eficaces y de calidad.

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