La compañía busca convertir a Perú en su hub regional en Sudamérica y reforzar su presencia en tratamientos para diabetes y obesidad. Foto: Andina
La compañía busca convertir a Perú en su hub regional en Sudamérica y reforzar su presencia en tratamientos para diabetes y obesidad. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, conocida globalmente por su medicamento Ozempic, ya disponible en Perú, utilizado en el tratamiento de la diabetes y popularizado por su efecto en la reducción de peso, eligió al país para convertirlo en el hub regional de sus operaciones en Sudamérica. ¿Qué nuevas inversiones y planes trae esta decisión? En diálogo con Gestión, Ignacio Landa, nuevo gerente general del clúster Sudamérica (Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela), adelantó las estrategias que la firma alista para los próximos nueve meses del año.

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