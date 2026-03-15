Landa asumió el cargo el 1 de marzo, aunque no es ajeno a la organización, ya que lleva una década en Novo Nordisk. “No soy nuevo en la compañía. Conozco bien su cultura y ahora tengo la oportunidad de liderar esta operación desde Lima, lo que nos permitirá estar mucho más cerca de la comunidad científica y médica”, señaló.

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Desde Lima, explicó, la multinacional buscará acelerar la llegada de innovación para pacientes con diabetes y obesidad, además de diseñar estrategias más focalizadas que permitan ampliar el acceso a los tratamientos . “Nuestro objetivo es acercar más innovación a los pacientes y trabajar de manera más ágil para incrementar el acceso a nuestras terapias”, afirmó.

La decisión de instalar un hub regional en Perú responde también a una estrategia para fortalecer la presencia de la compañía en la región. “Desde aquí vamos a gestionar las operaciones de varios países del clúster. Esto también implica traer mayor inversión al país y generar más oportunidades para atraer talento a la organización”, agregó.

En esa línea, el ejecutivo indicó que la compañía viene reconfigurando su estructura local para atender las necesidades de la operación regional. “Estamos incorporando talento que responda a las nuevas necesidades del negocio. Buscamos perfiles en áreas de mercado, técnicas, médicas y de trade marketing, que formarán parte del equipo encargado de desarrollar la estrategia para Perú y el resto de Sudamérica”, detalló.

Sobre las inversiones, precisó que estas no están orientadas a infraestructura productiva, dado que la compañía no cuenta con plantas de fabricación en el país y sus medicamentos se importan desde otros mercados. “Nuestra inversión está más enfocada en mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos y en fortalecer nuestra presencia en el ecosistema médico”, acotó.

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Como parte de esa estrategia, la farmacéutica realizó un evento científico que reunió a más de 800 profesionales de la salud, entre médicos peruanos y especialistas de otros países de la región, durante el primer fin de semana de marzo. “Es parte de nuestro esfuerzo por acercarnos más a la comunidad médica y compartir evidencia científica sobre los tratamientos que desarrollamos”, comentó.

Ignacio Landa asumió el 1 de marzo como gerente general del clúster Sudamérica de Novo Nordisk, con sede en Lima. Foto: Novo Nordisk

Crecimiento esperado para Perú: así será

Novo Nordisk prevé mantener un crecimiento de doble dígito en Perú durante 2026, impulsado por la llegada de nuevas terapias y el fortalecimiento de su portafolio . “Mantenemos el crecimiento de doble dígito este año. Esto viene acompañado de nuevas terapias que buscamos traer al país, especialmente para pacientes con obesidad, además de fortalecer el portafolio que ya tenemos comercializado tanto en el sector público como en el privado”, argumentó.

Por regulaciones del sector, la compañía evitó referirse públicamente a nombres de productos o moléculas específicas. No obstante, confirmó que uno de los medicamentos más conocidos de la empresa, Ozempic, ya se comercializa en Perú, así como en Ecuador y Uruguay. “Como sabes, por regulación no podemos hablar de productos o moléculas en detalle, pero el producto que mencionas ya lo comercializamos en Perú, Ecuador y Uruguay. Hoy hay cientos de pacientes con diabetes que se están beneficiando de esta terapia”, dijo.

En paralelo, la compañía prepara el lanzamiento de un nuevo tratamiento dirigido a pacientes con obesidad, previsto para este año. Según adelantó Landa, l a meta es que los pacientes puedan empezar a acceder a esta innovación durante el primer semestre de 2026 . “Sí, se trata de la llegada de un nuevo fármaco. La evidencia científica que tenemos muestra que uno de cada tres pacientes con obesidad puede reducir hasta el 25% de su peso corporal con este tratamiento”, comentó.

El directivo afirmó que la innovación no parte de una molécula completamente nueva, sino de una base científica que la compañía ya viene utilizando en otros tratamientos. “Con la molécula que mencionas (semaglutida) llevamos varios años de comercialización y contamos con una sólida evidencia científica. Sobre esa misma molécula se desarrolla este medicamento, con una dosificación adecuada para pacientes con obesidad”, detalló.

Actualmente, añadió, el tratamiento ya se comercializa en otros mercados, por lo que el objetivo de la compañía es acelerar su disponibilidad en Perú, en un contexto donde la prevalencia de obesidad continúa en aumento. “ En Perú alrededor del 60% de la población vive con sobrepeso u obesidad, y las proyecciones indican que hacia el 2030 esa cifra podría llegar al 80% . Por eso es importante avanzar en el tratamiento de esta enfermedad”, sostuvo.

Landa subrayó que el problema trasciende al país y responde a una tendencia global. “Hoy hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que viven con sobrepeso u obesidad, y se estima que hacia 2035 esa cifra podría duplicarse. Además, ningún país miembro de la OMS logró cumplir el compromiso asumido en 2013 de frenar el crecimiento de esta condición hacia 2025”, advirtió.

En ese escenario, remarcó que uno de los objetivos de la compañía es impulsar una mayor sensibilización sobre la obesidad como enfermedad crónica. “Estamos trabajando para que la obesidad sea entendida como una enfermedad multifactorial, que tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y que además está asociada a otras condiciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales”, indicó.

Novo Nordisk prepara el lanzamiento de nuevas terapias para obesidad basadas en semaglutida, molécula presente en algunos de sus tratamientos más conocidos. Foto: Andina

Consolidación del portafolio local: la otra meta

En cuanto al desempeño de Ozempic, medicamento que llegó al mercado peruano en octubre del 2025, el ejecutivo señaló que la estrategia se ha centrado en ampliar el acceso de los pacientes a este tratamiento, siempre bajo prescripción médica. “Cada vez vemos una mayor tasa de pacientes beneficiándose del tratamiento”, refrió.

Para ello, especificó, la empresa viene implementando programas de acompañamiento al paciente con diabetes, además de explorar mecanismos que permitan mejorar la accesibilidad al medicamento. “Lo estamos logrando a través de programas de pacientes que brindan acompañamiento a quienes viven con diabetes, pero también buscando ampliar el acceso con precios más asequibles o trabajando con aseguradoras privadas”, añadió.

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En paralelo, la farmacéutica apunta a fortalecer su portafolio terapéutico con un enfoque más amplio en enfermedades crónicas . La estrategia de la compañía, precisó, no se centra en una sola patología, sino en todo el espectro de enfermedades cardio metabólicas y renales. “Con más de 100 años de trayectoria, estamos focalizando nuestro portafolio, nuestro pipeline y nuestra investigación en estas enfermedades crónicas graves”, manifestó.

En ese sentido, el pipeline de la compañía es robusto, aunque el directivo evitó precisar cifras debido a la naturaleza del proceso científico. “Todas las moléculas pasan por periodos largos de investigación clínica y deben demostrar evidencia médica sólida antes de llegar al mercado. Nuestro pipeline es robusto, pero no puedo dar un número exacto de moléculas o lanzamientos porque todo depende de los resultados de esos estudios”, sostuvo.

Además del negocio en obesidad y diabetes, Novo Nordisk mantiene una línea de innovación enfocada en enfermedades raras, particularmente en tratamientos para trastornos de la coagulación. En ese ámbito, Landa destacó que Perú incluso ha recibido algunas innovaciones antes que otros mercados de la región. “Hoy contamos en Perú con opciones terapéuticas para pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación que en algunos países de Latinoamérica recién se están lanzando. Por ejemplo, hay tratamientos que aquí llevan más tiempo beneficiando a los pacientes y que en mercados como México se introdujeron recientemente”, señaló.

Para el 2026, la compañía prevé seguir consolidando este portafolio, aunque no contempla nuevos lanzamientos inmediatos en esta línea debido a que las innovaciones ya fueron introducidas previamente en el mercado local.

De cara al cierre de su primer año al frente del clúster regional, el nuevo directivo trazó una meta clara: mantener el crecimiento de doble dígito del negocio y ampliar el número de pacientes atendidos. Sin embargo, también planteó un objetivo más amplio relacionado con la concientización sobre la obesidad. “Algo que para mí es muy importante es que la obesidad sea vista como una enfermedad”, afirmó.

Ante ello, recordó que ha vivido de cerca esa realidad. “Yo mismo fui un paciente con obesidad. Probé distintas alternativas hasta entender que se trata de una enfermedad que requiere acompañamiento médico y cambios integrales en el estilo de vida”, comentó. En ese sentido, sostuvo que el tratamiento farmacológico es solo una parte de la solución. “El paciente necesita acompañamiento, cambios de hábitos e incluso apoyo de la familia para lograr resultados sostenibles”, remarcó.