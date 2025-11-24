Novo Nordisk A/S informó que una versión en píldora de Ozempic no logró frenar la progresión del Alzheimer en dos grandes estudios considerados un intento remoto de abrir un nuevo uso para los medicamentos contra la obesidad.

Los pacientes que tomaron el fármaco no experimentaron una progresión más lenta de la enfermedad según una evaluación cognitiva, indicó el laboratorio danés el lunes. Novo cancelará una extensión planificada de un año de los estudios.

“Era un boleto de lotería que podría haber tenido un gran valor”, dijo Per Hansen, economista de inversiones en Nordnet AB. “Los inversionistas no le habían asignado un valor real. Aun así, existía la esperanza”.

Las acciones de Novo caen a su nivel más bajo desde 2021 | La acción ha bajado un 73% desde su máximo de 2024

El Alzheimer, que provoca un deterioro cognitivo devastador, pérdida de memoria y cambios de personalidad, es un campo notoriamente difícil para el desarrollo farmacéutico. Novo había calificado los ensayos como de alto riesgo. Sin embargo, la posible recompensa era enorme: el éxito podría haber generado hasta US$ 5,000 millones adicionales en ingresos anuales, según analistas de Morgan Stanley.

“Sentimos que teníamos la responsabilidad de explorar el potencial de la semaglutida”, dijo en un comunicado Martin Holst Lange, director científico de Novo, refiriéndose al nombre genérico de Ozempic. El tratamiento mostró mejoras en algunos parámetros fisiológicos relacionados con el Alzheimer, aunque eso no se tradujo en una desaceleración del avance de la enfermedad.

El laboratorio danés intenta recuperar su posición de liderazgo en el mercado de la obesidad. Cualquier evidencia de que Wegovy tuviera efecto en la forma más común de demencia le habría otorgado una ventaja competitiva frente al Zepbound de su rival estadounidense Eli Lilly & Co.

La empresa dijo a los analistas en septiembre que anticipaba que los estudios sobre el Alzheimer podrían detectar una diferencia de apenas cercana al 10% en la progresión del deterioro cognitivo. Los dos ensayos siguieron a más de 3,500 personas con Alzheimer leve y tenían una probabilidad de 75% de fracasar, según estimaciones previas de Morgan Stanley.

Plumas de inyección Ozempic. Fotógrafo: Carsten Snejbjerg/Bloomberg

Día para el olvido

La farmacéutica danesa Novo Nordisk se hundió este lunes en bolsa después de presentar resultados clínicos negativos de su nuevo medicamento contra el Alzhéimer.

Las acciones de Novo Nordisk cerraron la sesión de hoy en la Bolsa de Copenhague con un valor de 287 coronas danesas (38.4 euros), casi un 6% menos, su nivel más bajo desde julio de 2021, aunque llegaron a caer por encima del 10% durante el día.

Las acciones de Novo cayeron hasta 12.4% en Copenhague, alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2021. Su valor se ha reducido a la mitad este año ante la preocupación de los inversionistas por la competitividad a largo plazo de Novo en el mercado de la obesidad, que la propia compañía ayudó a crear.

Las acciones de su competidor Eli Lilly & Co. también cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, mientras que Biogen Inc., que desarrolla diferentes medicamentos contra el Alzheimer, subió 6.7%.

LEA TAMBIÉN: Las alianzas de Novo Nordisk en Perú y nuevas terapias del laboratorio danés en camino

Novo Nordisk disparó su crecimiento en los últimos años por sus exitosos preparados contra la diabetes y la obesidad y llegó a ser la mayor empresa europea por capitalización bursátil, condición que perdió en la primavera pasada al verse adelantada por la compañía alemana especializada en el diseño de software y productos informáticos SAP.

La creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos hizo que Novo Nordisk rebajara de nuevo a la baja a finales de julio sus previsiones de ventas y beneficio operativo para el conjunto del año.

Las acciones de la firma danesa, que ha impulsado cambios en su cúpula, han perdido más de la mitad de su valor en el último año.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE