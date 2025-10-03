Plumas inyectoras se desplazan por una cinta transportadora en las instalaciones de producción de Novo Nordisk A/S en Hillerod, Dinamarca, el martes 26 de septiembre de 2023. Fotógrafo: Carsten Snejbjerg/Bloomberg
Plumas inyectoras se desplazan por una cinta transportadora en las instalaciones de producción de Novo Nordisk A/S en Hillerod, Dinamarca, el martes 26 de septiembre de 2023. Fotógrafo: Carsten Snejbjerg/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

En los últimos meses, los fabricantes de medicamentos para bajar de peso han sufrido una fuerte caída. A finales de julio, Novo Nordisk, la empresa danesa creadora de Ozempic, perdió un cuarto de su valor bursátil en un solo día tras recortar sus previsiones de ventas y beneficios. La semana siguiente, las acciones de su principal rival Eli Lilly cayeron un 14%, la mayor caída diaria en 25 años para el gigante farmacéutico estadounidense.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.