Eli Lilly & Co. acordó comprar Morphic Holding Inc., fabricante estadounidense de fármacos para el intestino, por alrededor de US$ 3,200 millones, al invertir parte de las ganancias del éxito de ventas del medicamento contra la obesidad Zepbound en su cartera de productos experimentales.

Lilly pagará US$ 57 por acción en efectivo por Morphic, con sede en Waltham (Massachusetts), es decir, un 79% más que el precio de cierre del viernes. La junta directiva de Morphic recomienda que los accionistas presenten sus acciones en la oferta. La inmunología es un área fundamental para Lilly y su director ejecutivo, Dave Ricks , ha prometido más acuerdos en etapa inicial para adquirir nuevas tecnologías. Para los accionistas de Morphic, la adquisición supone un cambio de rumbo tras los decepcionantes datos de un ensayo clínico que provocaron una venta masiva en setiembre del año pasado. LEA TAMBIÉN: Novo y Lilly caen tras pedido de Biden a bajar precios de fármacos para adelgazar Antes de la apertura de los mercados de Estados Unidos, las acciones de Morphic se dispararon un 76%. La empresa había subido un 10% este año antes de que se anunciara el acuerdo. Morphic está desarrollando un inhibidor oral selectivo de moléculas pequeñas para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. El compuesto experimental más avanzado de la empresa estadounidense de biotecnología se está estudiando en tres ensayos clínicos de fase intermedia, dos en colitis ulcerosa y uno en la enfermedad de Crohn. Lilly ya trabaja en este campo, pues el año pasado obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su inyección Omvoh contra la colitis ulcerosa. Píldoras como la que está desarrollando Morphic podrían ayudar a los médicos a tratar antes a pacientes con enfermedades como la colitis ulcerosa y también permitir potencialmente un tratamiento combinado para personas más enfermas, declaró en un comunicado Daniel Skovronsky , director científico de Lilly. LEA TAMBIÉN: Fármaco para perder peso vinculado a casos de pérdida de visión en estudio de Harvard Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.