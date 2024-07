El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el martes a las gigantes farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly a bajar los precios de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, afirmando que las empresas deben dejar de “estafar” a los estadounidenses.

Las empresas están cobrando “precios desmesuradamente altos”, superiores a los que se pagan en otros países, afirmó Biden en un editorial con el senador por Vermont Bernie Sanders publicado en USAToday. Si “las empresas farmacéuticas se niegan a bajar sustancialmente los precios de los medicamentos recetados en nuestro país y a poner fin a su codicia, haremos todo lo que esté en nuestras manos para acabar con ella”.

Las acciones de Novo Nordisk A/S y Eli Lilly & Co. cayeron en las primeras horas del martes después de la publicación del artículo. Novo llegó a caer un 3% en Copenhague, mientras que Lilly perdió un 2.1% antes de la apertura de las bolsas estadounidenses. Ninguna de las dos empresas respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.

El mandatario y el senador Sanders sostienen en el artículo que los pacientes estadounidenses pagan mucho más que los de Canadá, Alemania y Dinamarca por medicinas como Ozempic, para diabéticos tipo 2, y Wegovy, usado para tratar la obesidad y bajar de peso.

“¿Por qué las personas de Burlington, Vermont, pagan mucho más por el mismo medicamento que la gente en Copenhague o Berlín?”, escribieron Biden y Sanders en el artículo.

Explosión del mercado

Los analistas prevén una explosión del mercado de los medicamentos inyectables, sobre todo en la lucha contra la obesidad, que podría alcanzar los US$ 130,000 millones anuales a fines de la década. Compañías como Pfizer Inc., AstraZeneca Plc y Amgen Inc., junto con un gran número de pequeñas biotecnológicas, están compitiendo para hacer llegar sus productos a los consumidores.

Los comentarios de Biden parecen “un último esfuerzo por apaciguar a ciertos votantes”, según una nota de Jared Holz, de Mizuho. En vista de los beneficios de los fármacos en la diabetes, las enfermedades cardíacas y otras afecciones, “el precio de US$ 1,000 al mes por las inyecciones en realidad parece muy barato”.

Novo ha atribuido el alto precio de lista de Ozempic y Wegovy en Estados Unidos a problemas sistémicos, y en una carta dirigida a Sanders en mayo afirmó estar dispuesta a colaborar con los legisladores para solucionarlos. Su director ejecutivo, Lars Fruergaard Jorgensen, testificará en septiembre ante un comité del Senado presidido por Sanders sobre los precios de los medicamentos.

Novo ha dicho que espera que los descuentos en ambos medicamentos sigan aumentando, en particular a medida que más aseguradoras cubran Wegovy. Lilly ha eludido parte del escrutinio al que ha estado sometido Novo hasta ahora.

El optimismo por el aumento de las ventas de Wegovy, el fármaco de Novo contra la obesidad, y de su hermano contra la diabetes, Ozempic, ha contruibudio a elevar la capitalización bursátil de la farmacéutica a más de US$ 600,000 millones este año, reforzando su posición como la empresa europea cotizada más valiosa. El precio de la acción ha subido más del 80% en el último año y se ha multiplicado más de cinco veces desde principios de 2020.

Precios “desmesuradamente altos”

Según un estudio, una dosis de Ozempic para un mes cuesta US$ 936 en Estados Unidos, es decir cinco y nueve veces más que en Canadá (US$ 169) y Alemania (US$ 103), respectivamente.

La farmacéutica Eli Lilly también cobra “precios desmesuradamente altos” por Mounjaro, una droga similar a Ozempic.

Esos “precios excesivos” hacen que los medicamentos sean impagables para millones de estadounidenses, añadió el texto de Biden y Sanders, quien preside la comisión de salud del Senado.

“Si los precios de estos medicamentos no son sustancialmente disminuidos, tienen el potencial de quebrar el sistema de salud de Estados Unidos”, agregaron el presidente y el senador. “No permitiremos que eso ocurra”.

Novo Nordisk y Eli Lilly no respondieron inmediatamente pedidos de información de la AFP.

Biden, quien busca la reelección en noviembre, enfocó su campaña en reducir los costos en los servicios de salud, que de larga data padecen el problema de los precios altos de medicamentos de prescripción.

El artículo se publica días después de que Biden tuviera un pésimo desempeño en el primer debate presidencial contra el republicano Donald Trump y despertara temores entre los demócratas de cara a las elecciones.

Con información de Bloomberg y AFP

