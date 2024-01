Uno de los medicamentos más eficaces es una tableta llamada Qsymia y se toma una vez al día. Las personas pierden —en promedio— alrededor del 11% de su peso corporal tras un año de consumo del medicamento. Eli Lilly y Novo Nordisk observan que la pérdida es aproximadamente del 15% con las pastillas para bajar de peso que están desarrollando actualmente.

El lanzamiento en el mercado de Qsymia, fabricado por Vivus, fue en 2012. El medicamento obtuvo la aprobación de Estados Unidos en 2022 para uso en niños desde los 12 años. Pero nunca ha tenido el mismo éxito que medicamentos más recientes como Ozempic. La demanda aumentó levemente hace poco, posiblemente por la ola de popularidad del GLP-1.

Eso podría deberse a los efectos secundarios que acompañan al medicamento.

“La obesidad es una enfermedad a largo plazo”, dice Sean Wharton , profesor adjunto de medicina en McMaster University, coautor de estudios sobre GLP-1. “Por lo tanto, el medicamento debería ser seguro a largo plazo ya que el paciente cambia a lo largo de la vida”.

Tanto Qsymia como GLP-1 vienen con advertencias. Qsymia puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y problemas oculares graves, entre otras adversidades, según el sitio web del medicamento. También puede causar defectos de nacimiento, como paladar hendido, lo que implica que su consumo está prohibido para mujeres embarazadas. Un estudio reciente encontró que las pastillas para adelgazar más antiguas, incluidos los componentes que se encuentran en Qsymia, condujeron a más pensamientos suicidas que Ozempic o Wegovy.

Además, uno de los ingredientes activos de Qsymia, la fentermina, un supresor del apetito, es una sustancia controlada, lo que significa que implica cierto riesgo de adicción. También fue uno de los ingredientes del infame fármaco dietético fen-phen, que fue retirado del mercado a finales de los años 90 después de que se descubrió que la otra mitad de la combinación, la fenfluramina, causaba problemas en las válvulas cardíacas.

El director ejecutivo de Vivus, John Amos, dijo en un correo electrónico que Qsymia es tan eficaz como algunos GLP-1 y no está asociado con muchos efectos secundarios. “La investigación clínica respalda que Qsymia es uno de los fármacos más eficaces del mercado”, afirmó.

Mientras tanto, se sabe que los GLP-1 causan síntomas gastrointestinales, especialmente náuseas. También pueden provocar inflamación del páncreas y una advertencia es el riesgo de tumores de tiroides.

Sin embargo, cuando los pacientes no pueden permitirse los costos de los medicamentos GLP-1, las opciones más antiguas como Qsymia son una segunda opción crucial. También pueden ser una buena opción para los pacientes que no toleran los efectos secundarios gastrointestinales del GLP-1, dice Absalón Gutiérrez, profesor asociado de endocrinología, diabetes y metabolismo en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

Algunos expertos también creen que los medicamentos más antiguos pueden desempeñar un papel en combinación con los más nuevos, ayudando a los pacientes a mantener la pérdida de peso después de suspender el GLP-1.

La versión en píldora de los medicamentos para bajar de peso de Lilly y Novo aún no ha sido aprobada, pero si el precio de lista de sus versiones inyectables es un barómetro, probablemente serán mucho más caras que Qsymia, que llega a costar unos US$ 270 al mes. Zepbound de Lilly tiene un precio de lista de US$ 1,060 y Wegovy de Novo de US$ 1,349 al mes.

Los medicamentos más nuevos pueden tener menos efectos secundarios, pero por ahora son accesibles para muchas menos personas.