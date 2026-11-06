El Gobierno destacó la recuperación de la confianza para invertir y generar empleo, y proyectó que la economía peruana crecerá 4% durante los próximos años, en un contexto de mejores expectativas empresariales y recuperación del mercado laboral. Fue en el marco del balance de los primeros 100 días de su gestión.

Según señaló la presidenta de la república, Keiko Fujimori, por primera vez en más de cinco años, los analistas económicos consultados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) volvieron a proyectar un crecimiento de 4% para la economía nacional. Asimismo, indicó que los empresarios muestran un mayor optimismo sobre el desempeño económico de los próximos 12 meses.

En materia laboral, resaltó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 4.4% durante el último trimestre, el nivel más bajo de los últimos 25 años.

A ello se suma la proyección de que las exportaciones peruanas alcanzarán un récord de US$ 107,000 millones este año, pese a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Oportunidades para las MYPES e inversiones

El Ejecutivo también informó que, mediante el programa Compras MYPERÚ, se han generado más de S/ 513 millones en nuevas oportunidades de mercado para las micro y pequeñas empresas (MYPES).

Asimismo, indicó que se invirtieron S/ 43 millones en mercados de abastos y centros de innovación en Lambayeque, Ayacucho y en el CITE Productivo Pucallpa.

En cuanto a la inversión privada, señaló que, a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), se aprobaron 55 expedientes ambientales correspondientes a proyectos de gran envergadura, que representan inversiones superiores a S/ 10,000 millones.

Según el Gobierno, estas certificaciones permitirán impulsar la productividad, reducir las brechas de infraestructura y generar mayores oportunidades de desarrollo económico.

Gobierno destinará S/ 18,000 millones adicionales en 2027

En el ámbito fiscal, el Ejecutivo destacó que el Perú mantiene una deuda pública cercana al 30% del producto bruto interno (PBI), lo que, según indicó, permite afrontar emergencias y choques externos sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

En ese contexto, anunció que para 2027 se han asignado S/ 18,000 millones adicionales como parte de las respuestas fiscales. De ese monto, S/ 2,500 millones se destinarán a bonos temporales para familias del sur andino que puedan perder sus cosechas o ganado, personas afectadas por huaicos y desbordes de ríos, así como jubilados.

Además, se asignarán S/ 6,000 millones a infraestructura educativa y S/ 7,000 millones a cientos de obras que quedaron paralizadas y que registran más del 50% de avance, así como a saldos de obras por impuestos.

El Gobierno también dispuso la conformación de grupos de trabajo de alto nivel que plantearán reformas orientadas a impulsar la formalización laboral, ampliar el acceso de las familias al crédito, mejorar la calidad de la inversión pública y lograr una mayor eficiencia tributaria.

Facultades legislativas y ahorro en el Congreso

Por otro lado, el Ejecutivo recordó que solicitó al Congreso facultades legislativas en 66 materias, pero el Parlamento aprobó solo 27, centradas en seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.

“Reconozco esas herramientas y haremos buen uso de ellas. Pero no bastan para atender todos los problemas que encontramos”, señaló, al asegurar que utilizará plenamente las atribuciones que le reconoce la Constitución.

El Gobierno reconoció a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados por las medidas adoptadas para ordenar los gastos y eliminar alquileres, lo que habría permitido generar un ahorro aproximado de S/ 300 millones.

Según indicó, estos recursos serán destinados a enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

El Ejecutivo señaló que las exportaciones alcanzarían un récord de US$ 107,000 millones este año y que el desempleo en Lima Metropolitana cayó a 4.4%, su nivel más bajo en 25 años. (Fotos: Julio Reaño/GEC)

Convoca a las autoridades entrantes

Durante su mensaje, destacó la importancia de rendir cuentas con transparencia y presentar resultados concretos a la ciudadanía.

“Creo que un gobierno tiene la obligación de rendir cuentas y hablarle a su pueblo con la verdad. Hoy tenemos avances que mostrar y también dificultades que superar, pero, sobre todo, tenemos un rumbo claro”, manifestó.

Asimismo, reconoció que persisten problemas que afectan a la población, como la delincuencia, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y las deficiencias en los servicios de salud. También mencionó a las comunidades que llevan años esperando una mayor presencia del Estado.

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“Quiero decirles que no les fallaré, que tengo el mandato que ustedes me han dado y voy a honrarlo”, afirmó, al señalar que los primeros 100 días representan apenas el inicio de un Gobierno de cinco años.

En otro momento, agradeció a los ministros de Estado por recorrer el país en busca de soluciones a los problemas de la ciudadanía. También saludó a los gobernadores regionales y alcaldes salientes por su disposición para trabajar más allá de las diferencias políticas.

Finalmente, convocó a las autoridades entrantes, al sector privado, la academia, los jóvenes y la ciudadanía a unir esfuerzos para enfrentar los desafíos del país. “Que la adversidad no nos divida, que nos una; que las dificultades no nos desanimen, que nos hagan más fuertes aún. El Perú nos lo demanda”, expresó.